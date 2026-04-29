Un hecho insólito se registró en el corregimiento de Santa Ana, provincia de Los Santos, donde delincuentes sustrajeron 20 sacos de sal de una cooperativa local, en una zona reconocida precisamente por su alta producción de este mineral.

Santa Ana forma parte de un territorio estratégico dentro de la provincia de Los Santos, caracterizado por la presencia de importantes salineras, cuya actividad se ve favorecida por la cercanía al mar y las condiciones climáticas propicias para la evaporación y recolección de sal.

Este contexto hace aún más llamativo el delito, al tratarse de un producto abundante en el área, pero de gran valor comercial para las comunidades organizadas en cooperativas de producción.

De acuerdo con reportes de las autoridades, unidades policiales lograron recuperar los sacos tras una rápida intervención operativa, coordinada con las autoridades correspondientes.

La acción permitió minimizar el impacto económico en la cooperativa afectada, que depende en gran medida de la producción y comercialización de sal.