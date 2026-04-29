Un estudiante del colegio secundario Padre Juan José Cánovas, en el distrito de Atalaya, Veraguas, fue herido con un arma blanca, presuntamente en medio de un altercado con otro compañero.

El hecho encendió las alarmas dentro del plantel y dejó preocupación entre docentes y padres de familia.

La directora, Ada Cornejo de Oses, explicó que apenas ocurrió la situación se activaron los protocolos del Ministerio de Educación.

El menor sufrió una herida en uno de sus brazos y fue llevado de urgencia al Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención médica oportuna.

Según la directiva, se notificó de inmediato a los padres de familia, al equipo psicopedagógico y a la Policía de Niñez y Adolescencia, buscando dar seguimiento al caso y garantizar que tanto la víctima como el agresor reciban la atención necesaria.

El proceso se mantiene bajo vigilancia de las autoridades.