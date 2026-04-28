Bocas del Toro tiene todo a su favor para levantar el título en el Rod Carew

Bocas del Toro llega al estadio Rod Carew con todo a su favor para imponerse a Chiriquí y levantar el título en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, cuando ambos equipos se enfrenten hoy, a las 8:00 p.m.

La tropa que dirige el cubano Jorge Gallardo se encuentra con ventaja de 3-1 en la serie final y está a un paso de poder conseguir el objetivo, que es el "bicampeonato".

Los "Tortugueros" tendrán en la loma de los sustos a su estelar Pedro Torres, mientras que los chiricanos, al mando de Alberto "Beto" Macré, podrían apostar por Bryan Cáceres o el exgrandes ligas, Darío Agrazal.

Los bocatoreños con velocidad en el recorrido de las bases, los batazos oportunos y la buena labor de sus lanzadores, se han mostrado superior ante los chiricanos.

Tanto es así, que en toda la temporada 2026, ambos equipos se han enfrentado en cinco oportunidades hasta el momento, los bocatoreños han cosechado cuatro victorias y solamente sufrido una derrota.

Pero, volviendo a la serie final del béisbol mayor, Bocas del Toro, ha sido superior y las estadísticas lo reflejan, pasan por mejor momento con un promedio a la ofensiva colectiva de .295 con un OPS de .674.

Mientras que los chiricanos pegan para .271 y un OPS de .686.

En lo que respecta al pitcheo colectivo, los "Tortugueros" también cuentan con mejores números al tener una efectividad de 3.09.

Por su lado, los lanzadores de la novena chiricana tienen una efectividad colectiva de 4.50. Todos estos números según la Fedebeis.

Bocas del Toro es el actual campeón, tiene cuatro títulos y busca su primer bicampeonato, lo que sería la quinta corona.

Chiriquí, fue el último equipo en lograr un bicampeonato y lo hizo en los años 2020 y 2021, además tiene en total 17 títulos en la historia del béisbol mayor.