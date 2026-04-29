Raúl Pineda apunta a la bribonada de los bancos con el gasto de cierre, hipotecas y descuentos

El diputado Raúl Pineda le lanzó un centro al superintendente de bancos, Milton Ayón Wong, en busca de su experiencia para la creación de una ley que reforme el sistema de descuento directo en Panamá para obligar a los empleadores a transferir los pagos a los bancos en un plazo de 24 horas así como acabar con lo que definió como "bribonada de los bancos" en referencias a los gastos de cierre cada cinco años.

"Esos son los secretos que debe saber consumidor y no sabe", dijo Pineda.

Aseguró que no es lo mismo pagar una deuda mensualmente que quincenalmente, ya que "cuando pagas quincenalmente al final del año tienes dos quincenas de más", expresó.

Según Pineda con el transcurrir de los años esa hipoteca se pagará tres o cuatro años ante de lo establecido.

En ese sentido destacó que no sabe cuándo el empleador paga el préstamo (que le descuentan a los trabajadores) ni el impacto económico que esto genera en las finanzas de los bancos y en el sector gubernamental.

"¿Saben cuánta plata maneja el sector gobierno y empresarial por (tener) 15 días su dinero? ¿Cuánto cuesta ese dinero de lado de allá (bancos) sin que lo paguen a la entidad bancaria?", cuestionó en tono irónico Pineda.

"Son ciento de millones que quedan en el sector empresarial y el banco no dice nada porque le conviene que 'paguen tarde' (tu deuda) porque (más dinero) irá hacía los intereses que a capital y eso genera que usted pague su préstamo más allá de los que se debe", afirmó.

Además, Pineda aseguró que no existe tal como como "las hipotecas a 20 o 30 años".

"Cada uno de los que estamos aquí (Comisión de Asuntos Agropecuarios) tenemos hipoteca a cinco años y cada cinco años usted tiene que pagar gasto de cierre en el 90% de los bancos", aseguró.

"Necesitamos legislar sobre los gastos de cierre cada cinco años, que es una bribonada de los bancos y que afecta al consumidor", consideró.

Explicó que cuando se adquiere "un préstamo de consumo hipotecario a 25 años (el banco) le dice (que es) una hipoteca a 25 años, pero eso no existe", insistió para luego añadir: "Es por eso usted firma muchos contratos, pero cada cinco años usted paga entre cinco años 7 y 8 mil dólares en gasto de cierre", disparó

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"He estado investigando y el único banco que no lo cobra es la Caja de Ahorros, todos los demás lo están cobrando y esto hay que regularlo", opinó.

Pineda considera que esas prácticas "son las que afectan al productor", ya que las personas calculan las fechas en las que se deben pagar los "prestamos hipotecario", pero cuando se llega ese momento, la entidad bancaría habla del cobro de los gastos de cierre, y lo que se debía pagar en el 2030 en realidad culmina en el 2038.