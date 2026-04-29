Solo 4 de 15 seminaristas se ordenan por año en Panamá

La escasez de sacerdotes en Panamá podría afectar la labor de la Iglesia. Actualmente, hay menos de 500 padres para atender a una población que supera los cuatro millones de habitantes, provocando que, especialmente en las zonas más concurridas, un solo presbítero asista hasta 80 capillas.

A ello se suma que el número de nuevos ingresos a la formación ha disminuido; aunque cerca de 15 jóvenes entran al seminario por año, solo 3 o 4 logran consagrarse al servicio; las ordenaciones no son cónsonas con la demanda espiritual.

Una variación que, según el padre Luis Núñez, rector del Seminario Mayor San José, responde a que no todas las personas en este proceso cuentan con las actitudes y aptitudes necesarias para el ejercicio del ministerio sacerdotal; sin embargo, reconoce que hacen falta más religiosos en el país.

"Lo ideal es que en cada comunidad se pudiera tener la eucaristía dominical y que los sacerdotes sean más cercanos, pero humanamente a veces no es factible. Definitivamente, hay pocos sacerdotes para tanto trabajo pastoral que hacer en las comunidades", dijo.

La Iglesia, en ese sentido, está reforzando sus encuentros con las nuevas generaciones desde la catequesis, no solo para que sean padres, sino buenos cristianos con total libertad para decidir lo que desean hacer con su vida.

Al ser consultado sobre los cambios que requiere el programa de formación sacerdotal para atraer más vocaciones, Núñez mencionó que la dinámica es buena; lo complicado es la respuesta. Por ello, considera que, más que ajustes al plan, lo que se necesita es reforzar los elementos formativos desde la familia para que las personas vayan asumiendo lo que conlleva la vida cristiana y se adapten con más facilidad al llegar al seminario.

Sin embargo, Carlos (seudónimo) y Sebastián Pérez Sugasti, dos jóvenes que desde pequeños han formado parte de la Iglesia e ingresaron voluntariamente a la formación seminarista, opinan lo contrario.

Este proceso, a su juicio, debe tomar en cuenta la realidad de los seminaristas y sus familiares con el objetivo de que no se les prepare únicamente para el sacerdocio, sino también para enfrentar la vida de manera personal y profesional.

Carlos recordó que lo más retador para él durante esta experiencia fue conocerse, porque salió de su casa con 18 años, recién graduado de secundaria, para convivir con personas que le doblaban la edad en un recinto en el que tenía que renunciar a sus creencias y adoptar nuevos aprendizajes.

"Los estudios rompen el molde de lo que uno trae, son ideas muy peregrinas, buscan darle objetividad a lo que uno va a hacer", explicó a Panamá América.

Opinión con la que coincide Sebastián, quien señaló que el choque de ideas y planteamientos es lo más desafiante de la preparación sacerdotal porque es muy "ortodoxa y legalista" y prioriza la estructura de ciertos sistemas sobre otros.

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El acompañamiento (psicológico, espiritual y físico) es otro factor determinante en esta travesía, sobre todo en los momentos en los que surgen los cuestionamientos, porque de las respuestas que obtengan dependerá su permanencia o no en la formación.

Uno de estos episodios, en el caso de Carlos, fue durante el noviciado, una de las etapas de formación en la que no se tiene conexión con el mundo exterior por aproximadamente un año. Allí fue donde, después de analizarlo muchas veces, tomó la decisión de retirarse, al igual que Sebastián.

Hoy, después de varios años en los que han seguido sirviendo a la Iglesia, aconsejan a quienes están por iniciar este proceso no tener miedo porque, se llegue o no a ser sacerdote, la experiencia es gratificante y vale completamente la pena; pero antes es importante que se conozcan realmente, aclaren sus dudas y disciernan a la luz del Espíritu Santo.