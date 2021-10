Preocupa el deterioro de iglesia colonial y de la Escuela Normal en Veraguas

La iglesia colonial ubicada en el distrito de San Francisco de la Montaña en Veraguas, con casi 600 años de existencia, fue cerrada sin explicación a la población, mientras que la histórica Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena también se cae a pedazos.

Versión impresa

La diputada Fátima Agrazal, hizo fuertes reclamos y cuestionamientos el pasado miércoles, al Ministerio de Cultura (MiCultura) en el pleno de la Asamblea Nacional, sobre el estado deplorable en que se encuentran esos dos monumentos históricos y patrimonio de la humanidad.

Agrazal dijo que no se cansará de velar, reclamar y cuestionar la actitud de los funcionarios del MiCultura, al no informar si hay o no proyectos para mejorar las condiciones deplorables de la iglesia colonial de San Francisco, la cual data de más de 600 años y de la Escuela Normal de Santiago, construida en 1936.

Lorena Núñez, una residente en San Francisco de la Montaña, ante las malas condiciones del templo histórico, dijo que nadie ha dado una explicación coherente a la comunidad católica por el cierre de la noche a la mañana de la iglesia colonial.

La estructura todavía en pie fue hecha por manos de los conquistadores españoles y los indígenas que contiene retablos y otros artículos de reliquia de un valor incalculable.

La propia comunidad en San Francisco sospecha que la estructura está deteriorada producto de los malos trabajos de restauración que se han hecho y que nadie le dio importancia, pero que ahora se requiere de una buena restauración antes que se desplome.

En San Francisco de la Montaña algunas personas aseguran que desde hace varios meses llegan turistas nacionales y extranjeros a visitar este templo antiguo, sin embargo, permanece cerrada sin saber cuál será su suerte.

Mientras esto pasa con esta iglesia colonial, en la ciudad de Santiago, la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, otro patrimonio de la humanidad y símbolo de la educación nacional, se cae a pedazos.

VEA TAMBIÉN: Enfrentamientos entre indígenas y la Policía en Barro Blanco deja varios heridos

Carlos Ruiz, edil del distrito santiagueño, sostuvo que hay preocupación entre la población, comunidad educativa y autoridades locales por los daños visibles que tiene este centro de enseñanza.

Explicó que los daños están en la fachada, piscina y otros lugares de la estructura y áreas deportivas del histórico centro de enseñanza.

Ruíz sostuvo que se tiene toda la disposición de buscar la forma de que se hagan trabajos de reparaciones, sin embargo, hay limitaciones que se sustentan en el Ministerio de Cultura que no permiten realizar de inmediato los trabajos de restauración.

Un grupo de egresados de la Escuela Normal indicaron que se dará un tiempo a las autoridades del país, para que busquen la forma de restaurar este centro de enseñanza, de lo contrario se evalúan posibles acciones para exigir su renovación.

VEA TAMBIÉN: Una bebé de dos meses de nacida muere por tosferina en hospital de Chiriquí