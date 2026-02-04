Todavía hay que esperar para tomar el agua en Las Tablas

Todo parece indicar que se podrá tomar agua del grifo en Las Tablas para los carnavales.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que todas las pruebas mandadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) ya fueron certificadas, sin embargo, están a la espera de las pruebas realizadas por laboratorios externas, como exige el protocolo.

Agregó que 70% de las pruebas han salido y confirmado que el agua es apta para consumo humano y esperan el restante 30% que debe estar saliendo el fin de semana.

De ser así, la próxima semana el Ministerio de Salud pudiera dar la autorización de que el agua se consuma.

La medida también alcanza al distrito de Guararé, vecino de Las Tablas, que no deberán tener problemas para que puedan tomar agua potable en los carnavales, que van del 14 al 17 de febrero.

Boyd Galindo reconoció que en el caso de los distritos de Chitré y La Villa de Los Santos habrá que esperar hasta después de los carnavales.

Esto se debe a que todavía las redes de ambos distritos se encuentran en proceso de descontaminación.'

10

de junio de 2025, el Consejo de Gabinete declaró Estado de Emergencia por la crisis hídrica en Azuero. 2

ríos fueron contaminados: La Villa y Estibaná, fuentes de agua para Herrera y Los Santos.

Precisamente, el Idaan informó este miércoles que finalizaron con éxito los trabajos de desinfección de las tuberías en La Arena y la carretera circunvalación.

La entidad recomendó a los residentes del distrito que antes de utilizar el agua para los distintos oficios en sus hogares, abrieran los grifos entre 15 y 30 minutos para eliminar cualquier residuo y limpiar las conexiones internas.

Aún quedan pendientes por intervenir las comunidades de Santa Ana, El Ejido, La Espigadilla, Llano Largo, El Bongo y Los Olivos, pertenecientes al distrito de Los Santos.

Además, falta trabajar la planta potabilizadora de Macaracas y sus redes de distribución, como parte de las acciones para restablecer progresivamente el suministro de agua potable segura en toda la región en la península de Azuero.