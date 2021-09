Transportistas confirman paro y la Cámara Marítima pide intervención del Gobierno

En conferencia de prensa realizada en la provincia de Colón, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Transporte de Carga Contenerizada reafirmaron la convocatoria a paralización de labores y acciones de calle este próximo jueves 23 de septiembre en todo el país.

La decisión obedece, de acuerdo con los transportistas de carga, a que las agencias navieras internacionales están realizando negocios que afectan directamente a nacionales dentro del hub logístico de carga terrestre, situación que pone en peligro a más de 200 mil plazas de empleos.

Gilberto Soto, uno de los dirigentes de la coordinadora, manifestó que estas empresas extranjeras están pretendiendo acaparar toda la cadena logística del país. Indicó que por ello, están pidiendo que saquen las manos del transporte de carga en la que están trabajando.

Soto dijo además que se logró un documento para que las navieras no se inmiscuyan, pero las mismas no han cumplido. "Pero esta vez no se lo vamos a permitir”, sostuvo el dirigente del transporte de carga de contenedores.

Los transportistas anunciaron que la paralización del 23 de septiembre se prolongará de manera indefinida hasta que las navieras "saquen sus manos del transporte de carga contenerizada".

Además, solicitaron al presidente de la República que le ponga un alto a estos intereses de las empresas transnacionales, y les permita el derecho al trabajo, asegurando que su protesta serán en las calles a nivel nacional.

Reaccionan al paro

La Cámara Marítima de Panamá, mediante un comunicado, solicitó la intervención del Gobierno para evitar el paro.

De acuerdo con el comunicado, la Cámara Marítima de Panamá ha actuado como mediador junto a otros gremios y representantes de diversas entidades gubernamentales, para dirimir diferencias que por años han venido discutiéndose entre transportistas terrestres de carga contenerizada y líneas navieras.

"El llamado a paro nacional el jueves 23 de septiembre, por parte de gremios transportistas de carga, perjudica no solo a todos los sectores e industrias nacionales, sino a la imagen internacional que Panamá intenta sostener, debido a la inestabilidad socioeconómica que este tipo de medidas de fuerza proyectan", detalló el comunicado.

La Cámara Marítima, habiendo actuado como mediador, junto a otros gremios y representantes de diversas entidades gubernamentales, apela a las altas autoridades del Gobierno Nacional para que presten la atención que este tema amerita.

