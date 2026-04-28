El estilo económico y cómodo de Doralis Mela
- Belys Toribio
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- @BelysToribio
Compra en Temu, usa licras y plataformas, y no le importa lo que digan los demás.
La moda no es algo que le llame la atención, aunque cuando se mira al espejo no niega que le gusta verse linda, pero cuando se trata de trabajo a la tipiquera Doralis Mela le gusta, además de lucir bien, estar cómoda.
A "La Tepesita", como se le conoce a Mela, le gustan mucho los vestidos, ya sean largos o cortos, y no tiene un color favorito a la hora de vestir, los usa todos, y respecto a los zapatos, le encantan aquellos que a los 15 minutos ya no los aguanta.
Para los bailes, según contó a Panamá América, ella misma arma sus looks: se inventa outfits que resalten su figura, mientras luce bonita y se siente cómoda.
Explicó que para los toques escoge prendas con telas transpirables y cortes que le permitan libertad de movimiento porque las jornadas se extienden por varias horas y se suda mucho, y siempre lleva puestas medias de compresión.
Entre las opciones más utilizadas destacan las licras, en todos los colores y con estampados. Además, Mela suele darles un toque típico a sus atuendos acompañándolos con su sombrero y el calzado, como es para los toques, utiliza plataformas.
¿Dónde compra la ropa? La marca es lo de menos, "La Tepesita" compra en Temu y en almacenes departamentales de la localidad porque encuentra opciones cómodas y bonitas a precios económicos, lo cual le permite priorizar otros aspectos, por ejemplo, un buen carro para poder moverse a nivel nacional de forma segura.
La forma de vestir de la tipiquera varias veces ha sido tema de debate, sin embargo, no pretender vestirse de acuerdo a las expectativas de los demás. Seguirá haciéndolo como a ella le gusta y la haga sentir cómoda.
"(…) Yo voy a seguir la perspectiva de la gente. Voy a vestirme como a mí me conviene, como a mí me gusta y como yo me sienta cómoda. Eso es lo principal, el que quiera hablar, que hable paja y ya", mencionó la cantante y socia de "Los Grandes Ligas del Pindín".
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