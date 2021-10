Abren convocatoria en Panamá para apoyar a emprendedores con ideas innovadoras en tecnología

El Founder Institute anunció la apertura de un nuevo capítulo en Panamá. Aunque el programa tiene su sede en Silicon Valley, el Founder Institute mantiene capítulos en más de 200 ciudades del mundo.

Esta entidad ofrece programas para emprendedores en etapa inicial, ayudándoles a desarrollar sus ideas de negocios y edificar sus empresas.

En el caso de Panamá, las solicitudes para participar del programa “Panama City Virtual 2022” ya están abiertas, y cualquier persona interesada en construir una empresa de tecnología impactante puede inscribirse en https://fi.co/apply/panama_city, hasta el próximo 13 de febrero.

"A través del programa formativo de cuatro meses de duración cualquier persona puede lanzar la empresa de sus sueños con entrenamiento de expertos, retroalimentación y apoyo de CEOs con experiencia, sin tener que renunciar al puesto de trabajo actual", explica el instituto en un comunicado.

Añaden que desde el 2009, el Founder Institute, establecido en ese año por el serial entrepreneur Adeo Ressi, ha ayudado a lanzar más de 1,000 compañías en más de 200 ciudades y cinco continentes, generando más de 10.000 puestos de trabajo.

"Nuestro principal objetivo es proporcionar un lugar seguro para que las empresas se materialicen y los empresarios perfeccionen sus habilidades en un mundo competitivo. Queremos que la formación empresarial esté disponible para personas de todo el mundo, sin excepción de lugares, la invitación es para todos aquellos emprendedores que tengan una idea innovadora y quieran generar cambios positivos en el mundo", explicó Adeo Ressi.

Antes de la fecha del “Panama City 2022”, el Founder Institute organizará una serie de eventos gratuitos para el público general, donde los asistentes pueden aprender cómo construir una empresa y obtener más información sobre el programa.

Puede ver la lista completa de eventos en https://fi.co/events/panama_city.

"Cualquier persona que esté motivada y desee desarrollar una compañía tecnológica es bienvenida a postular: tenga o no una idea, sea joven o viejo, hombre o mujer, con experiencia en negocios o recién egresado", agrega la nota informativa.

