Afinan nuevo modelo para la evaluación de los docentes

A partir de este año, el Ministerio de Educación tiene previsto iniciar el pilotaje para lo que será el nuevo modelo de evaluación de docentes, directores y supervisores en todo el país.

La revisión del proceso de evaluación, una tarea pendiente del sistema educativo desde hace más de 60 años, busca identificar las debilidades y orientar las capacitaciones de acuerdo a las necesidades de los docentes, explicó la directora Nacional de Evaluación Educativa, Gina Garcés,

¿Qué implica el nuevo modelo de evaluación?

El nuevo modelo perfecciona y adiciona nuevos instrumentos para la evaluación, señaló Garcés. Para el caso de los docentes, se diseñaron cinco instrumentos que implican, la autoevaluación, el ejercicio de rendimiento profesional, la evaluación por parte del director, una evaluación de la calidad de la planificación y la observación en el aula.

¿Quién evalúa a quién?

El docente completará su autoevaluación a través de una plataforma digital. Además de la evaluación por parte del director, el docente completará una prueba para medir el ejercicio de desarrollo profesional, mientras que la observación en el aula y del proceso de planificación estará a cargo de docentes destacados en el servicio técnico docente o docentes de las especialidades en caso de media y premedia.

"Los años de servicio no determinan la eficiencia que tenga un docente para fortalecer los aprendizajes de sus estudiantes", indicó Garcés, citando un estudio que adelanta la Unesco.

La directora Nacional de Evaluación Educativa agregó que el compromiso, la formación continua, el aprovechamiento y la motivación que ejerzan sobre sus estudiantes para que cumplan el proceso y logren los objetivos de aprendizaje, son claves en esta evaluación.

¿Cómo se medirá el rendimiento del docente?

El Meduca prepara una evaluación con una escala de 1 a 10, siendo 9 a 10 los docentes sobresalientes, que tienen un buen clima escolar, que hacen planificaciones e innovación.'

9

a 10 será el puntaje que clasifique a los docentes, directores y supervisores destacados. 7

hasta 8 estarán los docentes destacados, seguido de los básicos y mejorables.

Los docentes competentes estarán en la escala de 7 a 8, es decir, que tienen competencia pero no han llegado a ser destacados, así mismo, están los niveles básicos, que son los docentes que requieren un estímulo y mayor capacitación, así mismo, lo mejorables que, indiscutiblemente, salieron bajos, que no muestran control dentro de las aulas, la planificación no es la mejor o no se observa empatía, detalló la directora Nacional de Evaluación Educativa. Este mismo modelo se replica para las categorías de directores y supervisores regionales, en diferentes temas, entre ellos la administración.

Consultas

Garcés dejó claro que se trata de un proceso que lleva más de tres años de construcción en colaboración con las diferentes asociaciones y gremios docentes, y tiene como objetivo el mejoramiento continuo a través de la capacitación, y no se trata de un proceso punitivo.

El secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, respalda el proceso de evaluación de la labor docente que tenga como objetivo el mejoramiento de la práctica pedagógica del educador. "No puede ser una evaluación punitiva con el objetivo de sancionar al docente", indicó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Ábrego sostiene que existen actores del sistema como los coordinadores de asignaturas, supervisores, el subdirector técnico docente, los directores de los centros educativos y supervisores nacionales que deben garantizar acompañamiento al maestro y los profesores para que mejoren sus prácticas pedagógicas.

Para el dirigente magisterial, el Meduca tiene una deuda histórica con el educador en materia de capacitación, así como en el otorgamiento de las herramientas metodológicas, pedagógicas y didácticas para su desempeño dentro de las aulas.

Ábrego insiste en que la política educativa en materia de evaluación debe ir de la mano con la Dirección Nacional de Perfeccionamiento docente, además recomendó a las autoridades aclarar que se trata de una actualización y mejoramiento de lo que ya existía, para evitar mala interpretación o confusiones.

Ábrego sostiene que los instrumentos de evaluación siempre han existido, tal cual es el tema del rol de los coordinadores de asignaturas, directores y supervisores regionales.

Agregó que este proceso de evaluación también deben ir de la mano de los recursos necesarios para que esos actores ayuden en el proceso. "Esto se agrava más en las áreas de difícil acceso donde supervisores no cuentan con el medio de transporte para llegar a los planteles educativos", sostiene el dirigente.

Los docentes han solicitado que se garantice la transparencia del proceso, que se garantice la capacitación de los docentes que tengan una evaluación baja, que no sean excluidos o se saquen del sistema, indicó Garcés.

Por normas, el Ministerio de Educación aplica evaluación anual a los docentes, y el nuevo programa establece cada tres años el componente de observación en clases.

El decreto que establece el nuevo modelo de evaluación docente está en procesos de revisión y esperan pronta publicación, el Meduca trabaja en las herramientas tecnológicas, mientras capacita a los docentes sobre el modelo y la forma de evaluación.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!