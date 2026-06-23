AMP: Puertos de Balboa y Cristóbal 'están en plena recuperación'

Los puertos de Balboa y Cristóbal han revertido la tendencia negativa registrada a inicios de 2026, consolidando una recuperación sostenida en el movimiento de carga tras asumir el Estado panameño el control de ambas terminales.

Luego de tocar fondo en marzo, periodo marcado por el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso fin a la concesión de Panama Ports Company, los indicadores de abril y mayo confirman un repunte sólido en la actividad portuaria.

El puerto de Balboa lidera este desempeño con un crecimiento notable: tras registrar 153,840 movimientos en marzo, la cifra escaló a 221,536 en mayo. Este incremento del 44% no solo representa una salida de la crisis, sino que sitúa al puerto un 1.9% por encima del volumen operado en mayo de 2025, superando así los registros previos a la transición administrativa.

Por su parte, el puerto de Cristóbal refleja un impulso ascendente tras la caída inicial a 46,408 movimientos en marzo. La terminal registró 71,096 movimientos en mayo, lo que equivale a un aumento del 53.2% respecto a su punto más bajo. Aunque esta terminal mantiene un ritmo de normalización más gradual, la tendencia de los últimos dos meses sugiere una estabilización constante.

Max Florez, subadministrador encargado de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), destacó que este comportamiento en los volúmenes de carga es el resultado directo del esfuerzo y la capacidad del personal nacional. Con estas cifras, ambos puertos, situados en puntos estratégicos de los extremos del Canal de Panamá, comienzan a proyectar una operatividad normalizada que fortalece el sistema logístico del país.