Ana Matilde Gómez califica de malagradecidos a los disidentes de Vamos

En medio de las tensiones políticas que rodean la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, las renuncias de los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego de la coalición Vamos han reavivado el debate sobre la cohesión del bloque independiente.

Por consiguiente, estas salidas se suman a las de Manuel Cheng y Betserai Richards en periodos anteriores, debilitando a un movimiento que nació en las elecciones de 2024 bajo el liderazgo de Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva. La pérdida de integrantes ha generado preocupación sobre la capacidad del grupo para mantener influencia en el Legislativo.

Ante este panorama, la exdiputada y exprocuradora Ana Matilde Gómez fue contundente al señalar que quienes se apartan del movimiento actúan como “malagradecidos”. A su juicio, muchos de los actuales diputados alcanzaron una curul gracias al respaldo de los liderazgos que fundaron la coalición, por lo que deberían reconocer esa base de apoyo.

''No sean malagradecidos y que comprendan bajo qué estructura llegaron. Eso no significa que endocen su conciencia, el debate es necesario, la disidencia es buena para fortalecerlo como movimiento, pero ahora tienen que aceptar que hay lineamientos que tienen que seguir para poder tener una cohesión que les permita tener fuerza para incidir políticamente'', expresó.

Asimismo, Gómez advirtió que la falta de cohesión limita la capacidad de incidencia política de los independientes. Mientras más dividido esté el bloque, menor será su fuerza para servir de contrapeso frente al poder tradicional, que —según dijo— busca fragmentar a los grupos alternativos mediante vínculos y nombramientos.

De igual manera, la exdiputada recordó que el éxito electoral de Vamos se sustentó en la actuación de Vásquez y Silva dentro de la Asamblea. Por ello, insistió en que los actuales diputados deben comprender bajo qué estructura llegaron y mantener lineamientos mínimos que garanticen unidad.

Sin embargo, aclaró que la disidencia interna no debe ser vista como negativa, siempre que exista un marco común que permita incidir políticamente. “El debate fortalece, pero la cohesión es indispensable para tener fuerza”, subrayó.

De cara a la elección de la nueva junta directiva, Gómez recomendó actuar con prudencia y evaluar cuidadosamente si conviene presentar candidaturas propias. En su opinión, una fragmentación del voto opositor podría terminar favoreciendo a los sectores tradicionales que buscan mantener control en el Legislativo.

La exdiputada enfatizó que las próximas semanas serán decisivas para definir el rumbo del bloque independiente. La capacidad de superar diferencias será clave para que Vamos conserve relevancia política .