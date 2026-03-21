Analizan rol de las mujeres en la economía y las tendencias globales

La persistencia de brechas en la inclusión financiera de las mujeres en América Latina es un desafío para la región.

De acuerdo con el informe Latin American Economic Outlook 2024, el 69.3% de las mujeres en América Latina tiene una cuenta en el sistema financiero, frente al 77% de los hombres, lo que evidencia que aún persisten brechas en inclusión financiera en la región.

Este fue uno de los temas abordados por líderes empresariales, representantes del sector financiero y profesionales de distintos ámbitos que participaron esta semana el encuentro “Inside CAF: Tendencias Globales para Mujeres Líderes – Mujeres en la Economía de Hoy”.

La agenda también incluyó la presentación de las conclusiones del Foro Económico Regional CAF 2026, abordando temas como el panorama económico de América Latina y el Caribe, el impacto de la inteligencia artificial y la economía digital en la competitividad, así como las nuevas oportunidades que surgen a partir de la inversión de impacto y de instrumentos financieros orientados al desarrollo social.

Asimismo, se desarrolló una conversación enfocada en el ecosistema financiero para la igualdad de género, en la que se destacó el papel del sistema financiero en la generación de oportunidades económicas para las mujeres y en la reducción de brechas en el acceso al crédito, la inversión y el emprendimiento.

Otro de los espacios del encuentro estuvo dedicado a reflexionar sobre los retos y oportunidades de la acción climática en la región, destacando la importancia de impulsar soluciones desde el emprendimiento, la innovación y la colaboración entre el sector público y privado para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

La jornada concluyó con un espacio de intercambio con la audiencia, reafirmando la importancia de seguir generando plataformas de diálogo que impulsen la participación de las mujeres en la economía y contribuyan al desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.