Avanza en la Asamblea proyecto para sanear y proteger el lago de Los Andes en San Miguelito

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional conformó una mesa técnica especializada para analizar y fusionar los proyectos de ley 692 y 693, orientados a la recuperación integral, saneamiento y preservación del lago de Los Andes, ubicado en el distrito de San Miguelito.

El presidente de la subcomisión de trabajo, diputado Arquesio Arias, explicó que ambas propuestas legislativas guardan alta coincidencia temática, por lo que se estudiarán de manera articulada junto a los diputados proponentes, autoridades locales, instituciones ambientales y residentes de la comunidad.

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"Buscamos consolidar una sola norma legal consensuada que aborde tanto el saneamiento físico y biológico del lago como su protección legal definitiva como espacio de biodiversidad dentro del distrito", puntualizó el parlamentario.

Remediación ambiental y estatus de Santuario Ecológico

Las dos iniciativas legislativas abordan la problemática del cuerpo de agua desde enfoques complementarios:

El proyecto de Ley 692 de la diputada Yarelis Rodríguez establece el marco operativo para la remediación, restauración ecológica y manejo sostenible del lago.

Exige la creación de un plan de recuperación gubernamental con asignación de presupuesto, indicadores ambientales periódicos y la participación activa de los vecinos de San Miguelito.

Mientras que el proyecto de Ley 693 de la diputada Roxana Mosquera es impulsado mediante mecanismos de participación ciudadana, busca declarar formalmente al cuerpo de agua como Santuario Ecológico Nacional y Cultural de Avistamiento de Aves y Protección de la Biodiversidad, destacando su valor como refugio de aves migratorias en medio del área urbana.

Informe final y gira de campo al sitio

La diputada Rodríguez recalcó que el rescate del ecosistema requiere acciones interinstitucionales urgentes para frenar la contaminación y convertir la zona en un pulmón verde para el distrito.

El diputado Arias informó que la mesa técnica deberá entregar su informe técnico-jurídico articulado en los próximos días. Como parte de la hoja de ruta, los comisionados realizarán una visita de inspección sobre el terreno al lago de Los Andes el próximo jueves 8 para evaluar las condiciones actuales de la cuenca junto a la comunidad.