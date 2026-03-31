Avión sufre falla eléctrica y aterriza de emergencia en Panamá Pacífico

La Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) informó que la aeronave tipo Beechcraft King Air BE10, con matrícula N980VC, que realizaba la ruta desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Cartagena, Colombia, aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico tras reportar una falla eléctrica general.

De acuerdo a la entidad, durante la maniobra de aproximación, la aeronave presentó problemas críticos con su tren de aterrizaje; no obstante, las dos personas a bordo se encuentran a salvo y sin heridas, reportándose únicamente daños materiales de consideración en la estructura del avión.

Tras el incidente, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad y el Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos para asegurar la zona, mientras que la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos ha iniciado las diligencias pertinentes para determinar las causas exactas del fallo técnico.

La Autoridad de Aeronáutica Civil reiteró su compromiso con la seguridad operacional y la transparencia informativa en todo el territorio nacional.