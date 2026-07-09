BID sugiere empresa que reemplace al Idaan

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apuesta por la creación de una empresa nacional de agua potable y saneamiento que posea autonomía administrativa, financiera y operativa.

La propuesta sobre la empresa que sustituiría al Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) fue presentada ante la junta directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) por María Eugenia de la Peña, especialista líder de agua y saneamiento en la representación del BID en Panamá.

De la Peña explicó que la propuesta plantea avanzar, simultáneamente, en la atención de las necesidades más urgentes del sector y en una transformación estructural de su gobernanza.

Agregó que el nuevo modelo permitiría romper las barreras que actualmente limitan la capacidad operativa del Idaan, dotando al sistema de mayor autonomía para gestionar inversiones, contratar personal especializado, incorporar innovación y ofrecer servicios con criterios de eficiencia y sostenibilidad.

La especialista descartó que la empresa sea privada y una diferencia con el Idaan es que estaría sujeta a altos estándares de transparencia y gobierno corporativo.

Además, asumiría de manera integral la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, además de brindar apoyo técnico a los sistemas rurales.

La transformación, explicó de la Peña, deberá implementarse de forma gradual, mediante una hoja de ruta que involucre al Gobierno, la Asamblea Nacional y los diferentes actores del sector.'

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años tiene de existencia el Idaan, que ha recibido diversas reformas para que sea una empresa eficiente.

La propuesta del BID ha sido enriquecida a través del diálogo sostenido con distintas instituciones del Estado.

Foro

El pasado 21 de abril, el BID organizó un foro sobre el recurso hídrico, en donde representantes del banco adelantaron que se necesita una nueva empresa para manejar el agua potable.

En ese encuentro, Tomás Bermúdez, gerente del banco para México, Centroamérica y la República Dominicana planteó que el problema por la falta de agua en Panamá no se limita únicamente a la infraestructura ni a la inversión de millones de dólares en proyectos, sino que también debe enfocarse en la gestión del recurso.

El ejecutivo del BID planteó la necesidad de abordar una discusión que conduzca hacia una reforma y reestructuración de la manera como se prestan los servicios básicos en el país.

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Según Bermúdez, esto implica eventualmente una reforma de la gobernanza del sector, de la propia empresa que presta los servicios básicos de agua y de saneamiento en el país.

El dominio de la materia por parte del BID, y su preocupación, se debe a que el organismo mantiene aproximadamente una cartera activa de 400 millones de dólares en el sector de agua y saneamiento.

En esa ocasión, Bermúdez reconoció que el Idaan tiene poca flexibilidad en cuanto a recursos humanos, así como poca capacidad de poder contratar personal.