Bomberos tratan de evitar el fuego alcance estructura del Puente de Las Américas y buscan a un desaparecido

Ángel Delgado, coronel del Cuerpo de Bomberos de Panamá, dijo que los camisas rojas están por la labor de bajar la intensidad del incendio que se registra en La Boca, así como por evitar su propagación y que el mismo afecte parte de la estructura del Puente de las Américas luego que un cisterna estalló en ese sector.

"Es combustible, gasolina de varios octanajes, estamos en la fase de bajar la intensidad y evitar la propagación a otras cisternas y que no afecte la estructura de una de los bases del puente", dijo Delgado en TVN quien aclaró que se trata de un camión cisterna lo que provocó una gran columna de humo.

El tránsito por el Puente de Las Américas fue suspendido por seguridad del personal y de los transeúntes en el área.

El siniestro es atendido por unidades de cuartel de Gamboa, con refuerzos del cuartel de Pedro Miguel, de Clayton, del cuartel Ricardo Arango, de Juan Antonio Guisado en Plaza Amador y Calidonia.

Delgado aclaró que se trata de "unas cisternas y unos tanques portátiles que estaban cerca, pero gracias a Dios estaban vacíos", añadió.

Incendio de cisternas en La Boca, Balboa.



2 heridos atendidos y búsqueda de posible atrapado.



Evite el área y despeje vías.



Tránsito suspendido en el puente de las Américas. pic.twitter.com/Eo4UiEJk3l — Bomberos De Panamá (@BCBRP) April 6, 2026

Señaló que en los mismos podría haber gases residuales productos de que en esos tanques se almacenaba combustible.

"Estamos en labores de contención y evitando que el mismo se propague, sin embargo, es combustible lo que se está quemando por eso la nube de humo se observa a grandes distancias. Se debe la intensidad de las llamas que estamos teniendo en el sitio", expresó.

Delgado mencionó que algunos de sus compañeros, que se vieron afectados por la fuerte irradiación del fuego y algunas las explosiones que se han registrado, están fuera de peligro.

No obstante, Delgado dijo estar preocupado porque no han podido localizar a una persona que, según testigos, indicaron que quedó atrapado en la parte interna.

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"No hemos podido encontrarlo y tampoco está en los alrededores, pero esta información la confirmaremos más adelante", subrayó.

Destacó que a esa área se desplazan los bomberos de la ACP, ya que se quiere garantizar el suministro seguro del agente químico que se utiliza para bajar la intensidad de ese fuego.

Además destacó el trabajo coordinado con el Idaan para tener el caudal correcto para esta labor.