Paciente pierde 255 libras tras cirugía bariátrica en la Ciudad de la Salud

El aislamiento quedó atrás para Flavio Villarreal. Después de una década y media sin poder salir de casa por su peso, este hombre de 61 años celebra una nueva oportunidad de vivir. Gracias al equipo de la Clínica de Obesidad de la Ciudad de la Salud y a una intervención bariátrica, Flavio no solo recuperó la movilidad, sino también la esperanza.

Durante años, su rutina estuvo marcada por el dolor y la dificultad para movilizarse. El linfedema en sus piernas, una hinchazón anormal que superaba las 35 libras de peso, le impedía desplazarse con normalidad y lo mantenía prácticamente recluido en su casa.

Su rutina se limitaba a citas médicas y a reuniones familiares a las que asistía con gran esfuerzo, siempre acompañado por un cuidador.

El cambio llegó tras someterse a una cirugía bariátrica en la Ciudad de la Salud. En aproximadamente un año, Villarreal perdió 255 libras, lo que le permitió reducir el consumo de medicamentos y retomar actividades cotidianas.

Hoy puede limpiar su hogar, cocinar y desplazarse con mayor facilidad. Incluso, según relató, pudo realizar actividades que antes consideraba imposibles, como bajar escaleras y salir a conocer nuevos lugares.

Además del cambio físico, el impacto emocional ha sido significativo. Recuperó su independencia, su ánimo y la cercanía con su familia.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el tratamiento para pacientes con obesidad inicia con una evaluación médica en hospitales y policlínicas. Aquellos que presentan un índice de masa corporal mayor de 35 y enfermedades asociadas, como hipertensión, diabetes o apnea del sueño, pueden ser referidos a la Clínica de Obesidad.

En este centro especializado se aplican procedimientos mínimamente invasivos, como la manga gástrica y el bypass gástrico, utilizando tecnología laparoscópica y robótica, lo que facilita una recuperación más rápida y segura.

Las autoridades de salud destacan que estos programas buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir los riesgos asociados a la obesidad, considerada una de las principales enfermedades crónicas en el país.