Por sexto mes consecutivo, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imae) mantuvo un crecimiento dentro del rango de 4%, de acuerdo a la última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

Para el mes de febrero, el crecimiento fue de 4.08%, inferior al del mismo mes del año pasado, que fue de 5.04%.

Desde septiembre de 2025, la actividad económica muestra un crecimiento de 4%, luego que entre mayo y agosto, creciera a un ritmo inferior.

Sectores como la construcción se vieron favorecidos por el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones, medida a través de los permisos otorgados y a la inversión pública en obras de ingeniería civil.

En tanto, el valor de las reexportaciones de bienes en la Zona Libre de Colón volvió a reflejar números positivos, al igual que en enero, así como los ingresos por peajes y las toneladas netas transportadas por los buques por el Canal de Panamá.

El turismo mantuvo un crecimiento sólido, gracias a que los hoteles y restaurantes continuaron su dinamismo, evidenciado en la entrada de turistas al país tanto por vía aérea como a través de cruceros.

Esta afluencia de visitantes produjo una mayor ocupación hotelera y consumo en establecimientos de expendio de comida.'



Mientras en 2025, hasta febrero, el crecimiento acumulado del Imae era 5.9%, este año es de 4.08%.



La Zona Libre de Colón que tuvo un mal año en 2025, lleva dos meses de crecimiento en 2026.



El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.4% el año pasado.



Sigue reportando números positivos, sin embargo todavía no ha crecido como se espera.



Otra actividad con altas y bajas, presenta un crecimiento, debido al procesamiento de carnes y la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas.

El sector agropecuario registró tasa positiva en rubros como la cría de aves de corral y ganado porcino, además del cultivo de piña, melón y sandía destinados a la exportación.

Por su parte, la producción industrial presentó aumento en actividades como procesamiento de carne de pollo, sacrificio de ganado porcino y producción de bebidas gaseosas y alcohólicas.

Por la parte de la banca, esta siguió creciendo, pero no a su ritmo habitual. Los créditos bancarios, tanto internos como externos, crecieron levemente.

En cambio, la actividad de los seguros mostró un crecimiento más robusto.

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Lo que es la parte de diversión y esparcimiento, también contribuyó con el crecimiento del Imae, reflejado en los ingresos generados por juegos de suerte y azar a través de Internet, mesas de juego, y máquinas tragamonedas tipo A.

Desfavorable

Nuevamente, el cultivo de banano destinado a la exportación tuvo un desempeño desfavorable en febrero, mientras se recupera la reactivación de la actividad.

De igual forma, siguió contraída la actividad pesquera como la exportación de camarón, pescado, filete de pescado y otros productos del mar refrigerados y congelados.

En febrero, la actividad de electricidad y agua disminuyó, atribuible a la generación de energía térmica y la facturación de agua potable.