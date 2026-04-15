Fiscalía adelanta diligencias en la CSS por fraude en adjudicación de pensiones o jubilaciones

La Fiscalía Especializadas Anticorrupción con peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desarrollaron diligencia de inspección ocular en la Caja de Seguro Social (CSS), informó el Ministerio Público quien adelanta investigaciones por una presunta comisión de delito contra la administración pública.

Las denuncias fueron presentadas por Dino Mon, director General de la CSS sobre irregularidades en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) y del MAINFRAME.

Detalló el Ministerio Público que las diligencias iniciaron en la Dirección Nacional de Ingresos de la CSS, donde fueron atendidos por un oficial de Seguridad Informática, funcionarios de Asesoría Legal y un analista del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) quienes explicaron el funcionamiento de este sistema y desde que fecha ocurrieron los hechos.

Se trata de investigaciones relacionadas a un total de 65 denuncias presentadas, por la posible alteración del sistema para la adjudicación de pensiones o jubilaciones a quienes no tenían la cantidad de cuotas pagas, precisó el Ministerio Público.

El otorgamiento irregular de estas pensiones ha generado una lesión económica que supera los $10 millones.

De hecho, la institución ha mencionado que 3 y 4 millones de dólares ya habrán sido pagados. Además ha anunciado la suspensión de las pensiones que según la institución serían irregulares.

"Con estas diligencias, la Fiscalía busca determinar dónde se originó la vulneración al sistema y los posibles responsables", asegura esa institución.

Asimismo se adelantó que estas diligencias se van a desarrollar durante toda la semana, con el propósito recabar indicios relacionados a los hechos denunciados.

El director de la CSS, Dino Mon ha asegurado que ha presentado más de 1.000 denuncias formales sobre presuntos actos irregulares dentro de esa institución.

Entre las denuncias están el supuesto robo de medicamentos, así como un fraude con pensiones alimenticias, entre otras.

“No toleraremos mafias ni redes de corrupción que atentan contra los fondos de los asegurados. Cada balboa que se desvía ilegalmente es un golpe directo a la sostenibilidad del sistema y a la confianza de los panameños”, señaló Mon.