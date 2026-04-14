Lucha le da dos medallas de oro a Panamá en Juegos Suramericanos de la Juventud

Panamá se bañó de oro este marte de la mano de la lucha en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud. A primera ahora, Yumaira Rusell, en lucha libre 65 kg, obtuvo la presea áurea tras vencer en la final 9-2 a Allison Ojeda, de Ecuador.

Su camino triunfal incluyó una victoria en cuartos de final ante la chilena Fernanda Riffo, mientras que en semifinales se impuso a la brasileña Maria Luciano.

Además, Aisha Williams (73 kg) se colgó el oro luego de superar en la final a la venezolana Perla Peña 7-4. En fase de grupos venció por superioridad técnica a la argentina Selena Cabral y luego a la ecuatoriana Geovanna Sevillano; en semifinales se impuso a la peruana 6-0 a Chelse Carhuallanqui. La cosecha siguió con Mía Arrocha, quien obtuvo plata en los 57 kg.

Ayer también hubo actividad en el surf, judo, futsal femenino, fútbol femenino, boxeo y futsal masculino.