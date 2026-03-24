The Boring Company mantiene interés en túnel debajo del Canal

La empresa The Boring Company de Elon Musk mantiene su interés de avanzar en los estudios y análisis de la propuesta de Panamá de construir un túnel peatonal debajo del Canal de Panamá; así lo dio a conocer el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien recibió una nota de la compañía.

“Independientemente del concurso en donde no quedamos dentro de los ganadores, ellos siguen interesados en ese proyecto y quieren ahondar en los estudios de prefactibilidad patrocinados por The Boring Company, fuera de la competencia, porque consideran que es un proyecto espectacular”, destacó Mizrachi.

El alcalde añadió que es una noticia alentadora que mantiene a Panamá en el radar de una de las empresas más importantes del mundo. “Panamá sigue brillando y lo que expresa es que la propuesta tiene sus complejidades, que lo hace innovador e interesante”, resaltó.

Los proyectos seleccionados por The Boring Company son Nola Loop, en Nueva Orleans; Ravens Loop, en Baltimore; y University Hills Loop, en Dallas, que avanzan a una fase rigurosa que contempla reuniones con funcionarios electos, reguladores, líderes comunitarios y líderes empresariales.

La alcaldía destacó que Panamá es la única alcaldía o país que ha recibido este trato extraordinario fuera del concurso de la empresa.

“Es un privilegio porque hemos demostrado que la iniciativa es interesante y que nos hemos acercado a ellos y vieron que se pueden hacer cosas importantes”, concluyó el alcalde capitalino.

En la convocatoria del concurso internacional lanzada para el Tunnel Vision Challenge, se presentaron 487 proyectos, de los cuales se seleccionaron 16 finalistas, entre los que estuvo el proyecto “The Canal Underline” presentado por la Alcaldía de Panamá.