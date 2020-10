Brecha digital es un reto educativo

Para muchos padres de familia existe una brecha digital en el tema tecnológico, porque luego que ha pasado el primer trimestre de clases virtuales y a distancia, a muchos de ellos aún se les dificulta utilizar las plataformas establecidas por el Gobierno Nacional y en otros casos en las escuelas particulares.

El secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Luis Sánchez, dijo sentirse preocupado con la situación educativa de este año, ya que aparte de que la conectividad del Internet no se ha dado al 100% para los estudiantes, muchos padres de familia están en un analfabetismo digital.

Enfatizó que en abril se le hizo una propuesta al Ministerio de Educación (Meduca) para que capacitara a los padres de familia, a los estudiantes y a los docentes para el uso de las herramientas tecnológicas y actualmente se puede ver que existe una brecha enorme y que esto ha traído como consecuencia que haya una gran cantidad de padres de familia que desconoce el uso de ciertas plataformas para poder trabajar.

"En este momento de pandemia se ha convertido el hogar del niño en escuela y el padre de familia es el que tiene que empoderase", dijo el profesor Sánchez, quien destacó que el Meduca desconoció las condiciones de los hogares, tanto en la parte económica como en la cultural, que es lo que se está afrontando en estos momentos una población vulnerable en el uso de herramientas tecnológicas.

En Panamá, el 35% de la población tiene problemas de analfabetismo digital o tienen desconocimiento total del uso de las herramientas, indicó el profesor Sánchez.

Aclaró que de qué le sirve a Meduca entregar estos dispositivos como Tablet y computadoras a los estudiantes, si ellos no saben ni encender ni apagarla. Estos casos están dentro de la población indígena y de algunas áreas rurales.

Existen, aproximadamente, un millón 497 mil 475 padres de familia o personas con estudiantes dentro del sistema educativo, dijo el docente.

Destacó que la mayoría de los padres utiliza un celular para la educación de sus hijos y a través de plataformas como Whatsapp, porque si se le explica que se van a utilizar las plataformas el padre de familia debe tener conocimiento de las herramientas y tener equipos de alta gama para poder utilizarla.

Zelideth Riquelme es madre de familia y destacó que ha aprendido con ayuda de sus hijos que son más grandes, entre el ensayo y error. En su caso, indicó que estuvo estresada la segunda semana de clases. "Cuando mi hija me dice que hay que usar Team, no sabía que era eso, me sentía frustrada porque sentía que mi hija no iba a ganar buenas notas porque yo no sabía usar eso", explicó.

Incluso, muchas madres preferían utilizar las guías y cuadernillos, no querían educación virtual, porque los módulos los buscaban, llenaban y los entregaban en la escuela. Algunas no tenían celular o dinero para pagar tarjeta", relató la acudiente.