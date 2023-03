Buscan flexibilizar control para cuentas de clubes de padres

El robo y hurto de cerca de $20 mil a las asociaciones de padres de familia del IPHE y la escuela Stella Sierra en Panamá Oeste dejó evidencia las debilidades y la falta de fiscalización en la custodia de estos fondos.

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que trabaja en la elaboración de una propuesta para unificar y modificar los decretos que regulan las creación de las asociaciones de padres de familia en educación primaria, y el que rige la educación premedia y media, en busca de una mayor transparencia y fiscalización en la gestión.

En cuanto, a la custodia de los recursos, el Meduca adelanta reuniones con la Superintendencia de Bancos de Panamá con miras a lograr una mayor flexibilización en el proceso de apertura de cuentas para las asociaciones, señaló Ernesto Barrantes, enlace Regional de Padres de Familia en Panamá Centro.

La normativa señala que el resguardo de estos fondos tiene que ser en cuentas de bancos estatales, sin embargo, las políticas que existen a nivel bancario exigen que dichas asociaciones cuenten con una personería jurídica. Al respecto, las asociaciones alegan que los costos para crear esa personería jurídica oscilan entre $3,000 a $3,200.

Barrante recordó que las asociaciones son entes autónomos que tienen la libertad de establecer la cuota que cobran, pero la custodia de los fondos deben darse en bancos estatales y la labor del Meduca es dar el acompañamiento para los que inician este proceso.

De no darse el proceso, el Meduca brinda orientación para que mediante otras entidades o mecanismos puedan darle validez al acta constitutiva de la asociación para que el banco le acepte la apertura de cuenta de manera mancomunada, detalló Barrante.

No obstante, aclaró que mientras la Superintendencia de Bancos no flexibilice las políticas para la apertura de las cuentas, y exija la personería jurídica, el acta no tendrá la validez como documento oficial.'

Mientras tantos, el responsable de velar por el cumplimiento de los estatuto basados en el Decreto Ejecutivo 245 y el Decreto Ejecutivo 3, que regula las Asociaciones de los padres de familia y la custodia de los recursos producto de las cuotas que se les cobra a los padres de familia, es el mismo organismo, a través de su junta directiva encabezada por el presidente, el tesorero y el fiscal.

La propuesta del Meduca avanza en un 85%.

