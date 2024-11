Camiones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario fueron reparados por menos de $180

El tema de la basura es “supremamente” delicado con un impacto social que afecta a muchas personas en sectores populares.

En su conferencia semanal, el presidente José Raúl Mulino, se refirió a este tema, no solo haciendo mención de la morosidad en el servicio de aseo, la cual asciende a 116 millones de dólares, pues el mandatario también expuso que al llegar a la presidencia se encontró con una veintena de camiones compactadores tirados, en abandono, casi para el descarte.

Al inicio de su administración se tenían 26 carros compactadores y otros 27 estaban en el abandono.

Frente a este situación, Ovil Moreno, director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) se dio a la tarea de investigar carro por carro a ver qué pasaba, porque estos camiones valen más de 300 mil dólares.

“Se dio cuenta de que eran daños menores, con menos de 15 mil dólares, se arreglaron los carros, si eso no es peculado, yo no me llamo como me llamo, cuál era la idea, dejarlos perder para comprar más, habrá que preguntarle al que estaba ahí”, dijo Mulino.

Añadió:” Lo cierto es que es por menos de $180 dólares se arreglaban esos carros”. De acuerdo al mandatario los daños eran menores, como batería y alternador quemado.

Hoy, la AAUD cuenta con 53 camiones compactadores trabajando, operando y limpiando, puntualizó.

Además, se aprobó ya preparar el plan diciembre que por razones de fiesta sube la cantidad de toneladas de basura que se bota. También mencionó que darán apoyo a la Alcaldía de San Miguelito con el operativo de recolección.

Responsabilidad

Subrayó, que en este aspecto de basura los ciudadanos “tenemos una responsabilidad como ciudadano, los servicios públicos han que pagarlos como se paga un préstamo, el carro o la luz”.

La AAUD ha reiterado que las personas no pagan por el servicio.

No obstante, este asunto requiere el compromiso de ambas partes, porque también hay personas que enseñan sus recibos de pago y AAUD no recoge su basura. “La AAUD debe ser responsable en no cobrar un servicio que no se está prestando”.