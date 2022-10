Cansados, enfermos, sin recursos y un sueño destruidos, venezolanos aguardan en Panamá por un penoso retorno

Con la piel lacerada por el sol, los pies agrietado por la larga caminata en medio de la peligrosa selva del Darién y con el alma devastada por un sueño que llegó a su fin, encontramos a Francisco Javier Pérez Zambrano, recostado sobre el frío piso de la Gran Terminal de Albrook.

Con dolor y pena, Francisco no dudó en compartir la tristeza que sentía al ver su 'sueño americano' partirse en pedazos, luego de 12 días de viaje, que incluyó la travesía por la peligrosa selva de Darién con la única esperanza de llegar a los Estados Unidos en busca de mejores días para su familia.

Lamentablemente las cosas no sucedieron así, el Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de no recibir más venezolanos. Eso fue un fuerte golpe, una fuerte noticia que no ha sido fácil asimilar, comenta el hombre de 28 años de edad.

Todo quedó en nada porque tendrá que regresar a su país, sostiene este emigrante venezolano, jardinero de oficio y que evitó las cámaras por la incertidumbre que le genera retornar a Venezuela.

"La inflación está por los cielos. Uno trabaja un mes y solo se puede comprar dos almuerzo y dos desayunos. Allá el salario no sirve para nada", señala el joven que narra con tristeza la situación que los arrancó de su patria.

Francisco se dedicaba a la jardinería, colaboraba con la población, y se describe como un muchacho humilde que le gusta trabajar.

La historia de Francisco se replicaba, este fin de semana, en decenas de migrantes venezolanos apostados en una de las rampas de la terminal de transporte de Albrook, muchos de ellos procedentes de Costa Rica, ante la inminente decepción que impuso las nuevas normas dictadas por el gobierno norteamericano desde el pasado 12 de octubre.

Cansados, enfermos, con hambre, algunos con pocos recursos y otros esperando que familiares le transfieran algo de dinero para sobrevivir, mientras aguardan por su penosa deportación o el retorno voluntario a su país. Todos eran anotados en una lista bajo la vigilancia permanente de la seguridad de la transitada terminal de transporte. Muchos de ellos aguardaban por la solidaridad de las ONGs, y voluntarios, porque en sus días de camino agotaron sus recursos quedando con las manos vacías, incluso para comer.

¿Qué esperar?

El inminente retorno es su única realidad, a merced de la asistencia humanitaria que desde hace varios años brinda Panamá a los migrantes que atraviesan la peligrosa selva de Darién, así como la respuestas que pueda ofrecerle la Misión Diplomática Venezolana.

Hasta ayer domingo, cerca de 1,400 migrantes venezolanos se encontraban en el albergue temporal instalada por la misión diplomática de Venezolana en el área de La Locería, en horas de la noche partieron cerca de 300 personas, este lunes hay cerca de 1,100, cifra que sigue aumentando, detalló la directora de Migración de Panamá, Samira Gozaine.

Panamá continúa brindando asistencia humanitaria al grupo de migrantes irregulares venezolanos, que se encuentran temporalmente, en espera de su salida con destino a Venezuela, canalizando el apoyo que ofrecen los organismos internacionales, afirmó Ivor Pittí, viceministro de Seguridad Pública.

El proceso avanza con la compra de los boletos de viaje por quienes tienen los recursos, mientras que aquellos que no tienen dinero, serán trasladados a un albergue instalado en Gualaca.

Gozaine aclaró que los venezolanos que vienen de la frontera Norte hacia el Sur que quieran ingresar a Panamá necesitan visa, y además negó que en Panamá se estén dando vuelos gratis para retorno a Venezuela.

Los vuelos hacia Venezuela tienen un costo de $280 por persona, según las informaciones oficiales, situación que se complica para familias numerosas que atravesaron el Darién.

Atención

El Ministerio de Salud también instaló un puesto de Salud a un costado del albergue en La Locería para brindar atención médica.

Médicos, epidemiólogos, enfermeras y técnicos están en el lugar. Niños y adultos presentan situaciones gastrointestinales y deshidratación, señaló la viceministra de Salud, Iveth Berrío.

El Minsa, Relaciones Exteriores y Seguridad mantienen reuniones con la Organización Internacional para las Migraciones y otros organismos para dar soluciones a los miles de venezolanos que esperan retornar a su país.

Por Panamá han pasado más de 187 mil 644 migrantes, en lo que va del mes de octubre han pasado 36 mil 62, en su mayoría de Venezuela.

Cientos de migrantes venezolanos permanecen en albergue instalado por la Misión Diplomática Venezolana en La Locería en Panamá tras el cierre de la fronteras. Vía: @victorarosemena pic.twitter.com/g268txuOtJ— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) October 24, 2022

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!