Cepillar los dientes con fuerza destruye el tejido de las encías

La vida útil de un cepillo de dientes es de 2-3 meses, pero si a los pocos días o semanas lo notas despeluchado y con las cerdas abiertas, probablemente estés cepillándote los dientes de forma demasiado enérgica o frecuente.

Muchas personas piensan que, para eliminar la placa de sus dientes, necesitan cepillarse muy fuerte. Sin embargo, no es así, la placa es tan suave que podrías quitarla con un paño, el problema es que este no puede llegar a todas las comisuras de la boca. Así que, no es mucha presión lo que necesitas, sino un cepillado completo alrededor de la boca.

La higiene bucal es indispensable para mantener una sonrisa hermosa: libre de sarro, caries o gingivitis, pero, muchas veces en búsqueda de lo anterior el cepillado es muy fuerte y lo que se consigue es destruir el tejido de las encías y es donde vienen los problemas.

¿Qué es la placa bacteriana?

Te miras al espejo y mientras observas tus dientes, notas una capa amarillenta adherida a ellos, ¿qué podría ser? La capa bacteriana se trata de una película pegajosa que se forma entre los dientes, justo en el borde de las encías, debido a una acumulación de bacterias que viven en la boca.

Si la placa no es removida mediante el cepillado o una limpieza dental que debe realizarse por lo menos dos veces al año, ésta se endurecerá hasta convertirse en sarro. Esto desencadenaría aparición de manchas marrón, amarillentas o verdosa entre los dientes, así lo explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Es normal que desarrollar un poco de placa bacteriana, el problema surge cuando las bacterias se mezclan con el azúcar de los alimentos o dulces, y si no se cepillan bien los dientes, se producirán ácidos que desgastan el esmalte de los dientes hasta causar caries.

¿Cómo saber si cepillo mis dientes con mucha fuerza?

En esta ocasión te compartimos 3 señales de un mal cepillado de dientes. ¡Cuidado! Podrías destruir el tejido de las encías.

1. Sensibilidad en los dientes

Si comer, beber o cepillarte los dientes causa un dolor intenso y temporal, probablemente se trata de hipersensibilidad debido al desgaste del esmalte o la exposición de las raíces por un mal cepillado, especialistas del instituto médico Mayo Clinic, describen qué si la dentina está desprotegida, los nervios se verán afectados causando dolor.

Aunque esta sensibilidad también puede deberse a factores como astillamiento del diente, la formación de caries, enfermedades de las encías como periodontitis o un empaste desgastado.

Si es tu caso, no dudes en visitar a tu odontólogo antes de que el problema empeore, utilizar pasta desensibilizante podría ayudar a que no sea una tortura el cepillado de dientes, también puedes cambiar tu cepillo por uno de cerdas suaves.

2. Encías retraídas

Al cepillar los dientes de manera agresiva y con cerdas muy duras se puede destruir el tejido que forma la encía, como consecuencia, se genera una recesión gingival, por lo regular, se puede observar que la encía se aleja de la corona del diente por ejemplo, el colmillo o canino, posteriormente, en los incisivos centrales y laterales.

3. Desgaste en las cerdas del cepillo

Si las cerdas de tu cepillo de dientes se ven muy abiertas es probable que sea por un mal cepillado, esta podría ser la primera señal de daño en tus dientes.

Sí, aunque lo reemplaces cada tres o cuatro meses, el cepillo debe lucir en perfectas condiciones, no te dejes llevar con la idea de que “ya está viejito”.

Ahora que ya sabes cuáles son las señales que delatan un mal cepillado de dientes, actúa a tiempo antes de que el daño sea más grave.

