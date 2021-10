Cifras de pacientes recuperados de covid-19 superan a los casos positivos, en las últimas 14 semanas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que por 14 semanas consecutivas las cifras de pacientes recuperaods de covid-19 superan las estadísticas de los positivos.



De igual forma se indica que del total de pacientes hospitalizados desde enero pasado a la fecha, el 71% no estaba vacunado. Además, el 81.8% de los fallecidos tampoco tenía ninguna dosis contra la covid-19, predominando en este grupo hombres mayores de 80 años.



Mientras que Rt nacional para esta semana es de 0.91. El Minsa reitera que se mantiene el toque de queda de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios a las 12 medianoche en el distrito de Colón, provincia de Colón.



El Minsa agrega que como medida de prevención, se va a reforzar la vigilancia epidemiológica en la provincia de Chiriquí (distritos de David y Dolega), provincia de Panamá (Betania, Río Abajo y Pueblo Nuevo), provincia de Veraguas (distrito de Santiago) y en Coclé (distrito de Antón).



Se reitera que el Minsa sigue adelante con la Operación PanavaC-19, aplicando terceras dosis a pacientes inmunosuprimidos: diálisis y diálisis peritoneal, enfermos de VIH, cáncer, tratamiento con corticoide prolongado, mayores de 60 años, pacientes trasplantados, tratamiento con inmunosupresores, trasplantados con células madre, nefropatas, síndrome Wiskott-Aldrich y síndrome de DiGeorge.



Además, se están colocando dosis de refuerzo a médicos, enfermeras y todo el personal de salud; funcionarios de los estamentos de seguridad; adultos a partir de los 55 años, pacientes encamados, personas en asilos y casas hogares.



Mañana miércoles 20 de octubre, inicia la vacunación con dosis de refuerzo en San Miguelito en cuatro colegios: escuelas Santiago De La Guardia, Pedro J. Ameglio, Carlos A. Mendoza y José Domingo Espinar.



También se estará realizando jornada de vacunación itinerante en la comarca Ngäbe Buglé (circuito 12-1) a partir de mañana miércoles.



VEA TAMBIÉN: Orientan a usuarios de la CSS en Bocas del Toro sobre cuidados de enfermos terminales

Versión impresa

En Panamá se contabilizan 461,045 pacientes recuperados, 203 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 470,598.

Se aplicaron 7,246 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 2.8%.

En las últimas 24 horas se han registrado 2 defunciones y se actualiza un fallecimiento de fecha anterior, para un total de 7,297 acumuladas y una letalidad del 1.5 %.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!