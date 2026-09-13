Cobre Emprende: El Pitch, el programa que impulsó la creación de Platanísimo

Inspirada en los sabores de la cocina de sus abuelos y con la intención de aprovechar un alimento que se desperdiciaba, Giovanna Nicolau Pantoja convirtió el plátano maduro en el ingrediente principal de su emprendimiento Platanísimo.

La idea comenzó a tomar forma después de que un amigo le hiciera notar la cantidad de plátano que se desaprovechaba. Nicolau decidió buscar una manera diferente de utilizar este alimento y comenzó a desarrollar productos que, además de conservar su sabor, ofrecieran una alternativa alimenticia.

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Sin embargo, reconoce que el punto de partida para convertir esa iniciativa en un negocio llegó cuando participó del programa Cobre Emprende El Pitch. La emprendedora explicó que aterrizó en el programa con una idea diferente y que, durante las capacitaciones, fue orientada por los profesores hasta encontrar una propuesta que consideró más viable y atractiva.

"Yo entré al curso con otra idea y, con el apoyo de los profesores, cambié la idea y de allí nació Platanísimo", relató Nicolau.

Para la emprendedora, uno de los principales aportes que recibió de Cobre Emprende El Pitch son los conocimientos que antes no tenía y que ahora aplica directamente en su negocio. Entre ellos mencionó la elaboración de presupuestos, negociación, proyección del emprendimiento, promoción y estrategias para presentar productos que llamen la atención de los consumidores.

Actualmente, Platanísimo ofrece una variedad de productos elaborados a base de plátano maduro, tales como enrollados de jamón con queso, tamales de pollo preparados con masa de plátano, jugos de plátano (solo plátano y de plátano con avena y remolacha).

El emprendimiento, que recientemente cumplió un año de operaciones, se localiza en el sector de Pedregal, en la ciudad de Panamá.'

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año acaba de celebrar Platanísimo ofreciendo sus productos a sus clientes. 5

dólares cuestan los tamales hechos de plátanos con pollo, los jugos desde 1.50 dólares.

Uno de los cambios que atribuye directamente a su participación en Cobre Emprende El Pitch fue la creación y fortalecimiento de la presencia digital de Platanísimo. Por recomendación recibida durante el programa, abrió su cuenta de Instagram, @Platanisimopma, que ya supera los mil seguidores.

"Eso es lo que me ha dado más publicidad a mi negocio y las ventas han crecido después del concurso", manifestó la emprendedora.

Ahora su objetivo es continuar aumentando las ventas y llevar la marca a una escala mayor. A corto plazo busca consolidar la comercialización de sus productos, mientras que entre sus metas a futuro está convertirse en proveedora de empresas o llegar a distribuir sus productos en supermercados.

Las personas interesadas en comprar los productos pueden hacer su pedido por Instagram; los días de entrega son los miércoles y sábados. Esta emprendedora agradece a sus padres, esposo e hijo por el apoyo recibido. Nicolau considera que la experiencia de participar en Cobre Emprende El Pitch va más allá del beneficio económico, porque le permitió adquirir herramientas, contactos y exposición. Por ello, anima a otros emprendedores a participar en este tipo de iniciativas.