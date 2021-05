¿Cómo será el regreso a las aulas en una escuela pública de más de 200 alumnos?

Versión impresa

En la pintoresca comunidad de Tucué, ubicada al norte del distrito de Penonomé (Coclé), más de dos centenares de jóvenes se preparan para el retorno formal a las aulas de la escuela Manuel Jaén, a partir del 31 de mayo.

El regreso adquiere la etiqueta de formal porque desde hace meses los estudiantes de este centro educativo, que brinda clases desde preescolar hasta duodécimo grado, acuden a los salones a recibir tutorías.

Las aulas del plantel reúnen de nuevo a alumnos y docentes. El año pasado la experiencia fue frustrante para los integrantes de la comunidad educativa.

A Tucué, rodeado de montañas y formidable vegetación, apenas llega, con suerte, una barra de señal de una sola operadora telefónica. Mucho menos hay Internet.

Con este escenario, las clases se complicaron durante todo el 2020. Los docentes entonces pidieron volver a la escuela y los padres de familia estuvieron de acuerdo.

"Hemos tenido un apoyo muy grande de parte de los padres de familia, ellos han estado anuentes a trabajar por el bien del centro escolar. En vista de que sus hijos estaban en una situación difícil y se complicaba llevar el aprendizaje a estos hogares, que viven lejos de la virtualidad, ellos han ayudado para tratar de sufragar todas las debilidades, producto de la situación que se vive", dijo Mariel Busto, directora del plantel.

La escuela Manuel Jaén tiene una matrícula de 215 estudiantes, desde los niveles de primaria hasta de Bachiller en Turismo. En el nivel de premedia y media la modalidad es multigrado. Organizar los horarios para que todos los alumnos dispuestos a retornar acudan y no choquen, ha sido un desafío titánico para la directora y los 18 educadores que en el plantel laboran.

Explica Busto que la primaria acudirá de lunes a miércoles, de forma alternada. La duración de las clases para este nivel será de dos horas al día, dos días veces a la semana y la periodicidad puede ser de cada 15 días u ocho, dependiendo cómo se sienta el niño. Por salón se dispondrá un máximo de 10 alumnos y si hay niveles con más de 20, el maestro impartirá clases en dos horarios: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

En el caso de los de secundaria, las lecciones se dictarán los jueves y viernes. Si el estudiante decide o no puede asistir, seguirán recibiendo las guías educativas.

"La mayoría de los padres ha estado anuente y los que no envían a sus hijos, es porque viven muy lejos. Pero esos padres vienen a buscar las guías y algunos incluso se quedan en las tutorías para explicarles después a sus hijos. El aprendizaje no se detiene", añadió la directora.

Por otro lado, el profesor Gerardo Barrios recalca que el plantel cuenta con los elementos necesarios para mantener las medidas de bioseguridad contra la covid-19. No escasea el agua, hay suficientes baños, salones y en los últimos días se hicieron las reparaciones restantes para que todo esté en óptimas condiciones. Aunque la escuela y la comunidad no tienen luz eléctrica, en el centro de enseñanza hay una planta para lo básico.

Para Barrios, las clases semipresenciales son una oportunidad para que el estudiante de las áreas de difícil acceso pueda aprender mejor.

"Si para nosotros, que tenemos una capacidad de raciocinio mayor, las clases virtuales son difíciles, para los estudiantes que están experimentando por primera vez este aprendizaje, lo son mucho más. Es muy valioso volver a las aulas y tener ese contacto humano", expresó.

Barrios admite que este nuevo paso puede traer incertidumbre, no obstante, considera que si se sigue el protocolo de bioseguridad contra el coronavirus se saldrá adelante con el proyecto.

El sentir de la comunidad

Milagros Morán está en el último año del Bachiller en Turismo, para ella el retorno a las aulas supone mejorar la comunicación con los docentes. La joven espera aprender más, tras los obstáculos sufridos el año pasado.

En cuanto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, destaca que a pesar de ser jóvenes, saben que deben cuidarse.

"Extrañaba mucho a mis compañeros y las conversaciones con ellos. Si vemos a alguno hacer algo inadecuado, le decimos que haga lo correcto y que mantenga el distanciamiento", expuso Morán.

La señora Andrea Gil, en tanto, espera un mejor porvenir con esta modalidad.

"Como madre de familia me parece excelente, porque nos ayuda a nosotros. De verdad hay muchos gastos con la tarjeta y a veces no tenemos trabajo", precisó.

Y admitió que le da ánimos a su hijo ante los temores que enfrenta por volver a las aulas.

"Algunos tendrán miedo de entrar a las escuelas, así como el mío tiene miedo de venir, pero a él le he dicho que hay que tener fe de que todo volverá a la normalidad", puntualizó.

