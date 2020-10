Congreso de Cultura Guna hace 'suicidio turístico' con prohibición de uso de mascarillas

La decisión del Congreso General de la Cultura Guna de prohibir el uso de mascarillas y la medicina científica en la comarca para combatir la COVID-19, es "peligroso" y un "suicidio turístico".

Versión impresa

Para el doctor Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública, esta decisión es bastante peligrosa, ya que por un lado se estaría haciendo un "suicidio turístico", porque ellos dependen enormemente del turismo y si ellos le exigen a un turista que no use mascarillas ni que se proteja, entonces el turista va a decidir no visitar el lugar.

Destacó que ellos representan sitios donde la vulnerabilidad es extrema y si se dan casos, la facilidad de que se compliquen puede ser muy alta, ya que no hay hospitales ni áreas de cuidados intensivos y el transporte de una persona enferma es muy difícil.

Por otro lado, en muy pocos lugares hay agua potable, casi no hay electricidad, la desnutrición es muy alta, el hacinamiento es muy intenso, entonces "no entiendo cómo desprecian un reglamento sanitario que se está tomando para protegerlos, solo porque no son ellos los que dieron la orden, sino el personal de salud".

Advirtió que cuando las comunidades empiecen a tener muchos casos y haya fallecimientos, a ¿quién se va a responsabilizar entonces de esas defunciones?

Mientras que anoche el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, señaló que está seguro de que llegarán a un acuerdo con el Congreso General de la Cultura Guna sobre las medidas sanitarias en la comarca Guna Yala.

Por su parte, el exdiputado del Parlacen por Cambio Democrático, Lizandro Hernández, consideró que esta decisión del Consejo General de la Cultura, "es temeraria", porque se van a enfrentar con las autoridades nacionales, ya que el Servicio Nacional de Fronteras va a imponer la ley.'



Diferentes sectores consideran que el Ministerio de Salud debe pronunciarse lo más antes posible, ya que cada día que pasa esa normativa guna pone en riesgo a todos y los funcionarios que viajan de Panamá para prestar los servicios de educación, policía, personal sanitario y de los servicios públicos, ya que no se les puede obligar a no protegerse.



Agregaron que respetan la medicina tradicional dule, pero señalaron que estas no pueden ir en contra de las normas sanitarias vigentes a nivel nacional. Agregaron que los gunas son panameños y deben seguir las medidas decretadas por ell Ministerio de Salud a nivel nacional.

VEA TAMBIÉN Aportan pruebas en caso de ascensos y reintegros irregulares que se dieron en los estamentos de seguridad en el Gobierno de Juan Carlos Varela

Aseguró que siente que se excedieron en las decisiones. "Ojalá esto no llegue a situaciones drásticas y que se pueda, como un pueblo unido, resolver", dijo.