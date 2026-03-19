Cuerpo de Paz: Celeste Noraian y sus vivencias como voluntaria en Panamá

Celeste Noraian decidió formar parte del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, tras graduarse de la universidad. Desde hace dos años llegó a Panamá, específicamente a un área comarcal donde ha brindado su apoyo a varias comunidades.

Con una sonrisa, demostrando satisfacción por sus vivencias en Panamá, Noraian expresó a Panamá América que, aparte de brindar apoyo e información en temas de salud, ella ha aprendido sobre la cultura de las comunidades.

La joven, de 23 años, ofrece charlas sobre salud que incluyen temas sobre cómo prevenir las enfermedades infecciones, cómo tener relaciones saludables y cómo respetar a las mujeres, entre otros.

Recuerda que en la Comarca hay una epidemia de VIH, por esta razón, en su agenda no puede faltar esta temática. Ella les habla para reducir el estigma, pues cuando se le da información clara todo cambia, contó durante la celebración de los 65 años del Cuerpo de Paz de Estados Unidos.

Noraian, luciendo orgullosa una nagua roja, que es el vestido tradicional de las mujeres de la etnia Ngäbe-Buglé, considera que ya los jóvenes se sienten seguros con ella, "tengo buenas conversaciones con ellos sobre temas de salud".

La joven cuenta que hay personas que dicen que estos temas son tabú, pero "ahora creo que el tiempo está cambiando". De hecho, cuando tiene reuniones con la comunidad son ellos los que ya le piden este tipo de información, "quieren charlas (sobre esta temática) y yo sé que son temas especiales".

La vida en el área donde ella se encuentra es especial, considera y detalla que son personas que comparten lo poco que tienen; por ejemplo, la comida y el amor. "Siempre cuando visitan a una familia hay mucha hospitalidad. Tiene mucho amor para todos, por eso digo que ellos son mi familia también ahora". Por otro lado, cuenta entre sonrisas, que también aprendió español con su familia en la Comarca.'



El aniversario del Cuerpo de Paz se enmarca en las actividades correspondientes a "Freedom 250" de la Embajada de Estados Unidos, que conmemoran los 250 años de la independencia de Estados Unidos y destacan el voluntariado como un valor fundamental estadounidense.

En fin, es una gran experiencia y, por esta razón, Celeste Noraian resalta la labor del Cuerpo de Paz. Ella comparte información de Estados Unidos con Panamá, "qué hacemos por allá con la familia o con el trabajo, es una buena experiencia. Soy la primera voluntaria en la comunidad y ellos dicen que la gente de Estados Unidos es amable".

Cuerpo de Paz

El Cuerpo de Paz de Estados Unidos cumplió 65 años de fundación y durante la celebración de este aniversario reconocieron las contribuciones de más de 3,000 voluntarios del Cuerpo de Paz que han trabajado junto a comunidades panameñas desde 1963, fecha en que arribaron a Panamá.

"El Cuerpo de Paz es un poderoso símbolo de la amistad entre Estados Unidos y Panamá", señaló hace unos días el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, en el marco de la celebración de este aniversario número 65.

Mientras que, Matthew Carlson, director del Cuerpo de Paz en Panamá, comentó: "Los voluntarios del Cuerpo de Paz trabajan codo a codo con las comunidades panameñas para apoyar la educación, la agricultura y la salud, permitiendo que los jóvenes desarrollen habilidades, incluyendo el idioma inglés, que les permita abrir oportunidades en el futuro".

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Hoy día alrededor de 114 ciudadanos estadounidenses prestan servicio por dos años como voluntarios del Cuerpo de Paz en Panamá, apoyando a comunidades locales en las provincias de Colón, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Estos voluntarios trabajan directamente con jóvenes panameños en las escuelas de las comunidades, enfocándose en proyectos de educación, agricultura y salud, reiteraron durante una recepción por este aniversario, realizada en la casa del embajador de Estados Unidos en Panamá.