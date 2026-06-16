Demanda diaria en líneas del metro subió en 69 mil pasajeros

Entre enero y mayo, la demanda diaria de pasajeros en la Línea 1 del metro aumentó en 40,025 pasajeros los días laborales.

En mayo, por día, se movilizaron 291,921 pasajeros en la línea que comprende entre Albrook y Villa Zaíta, el segundo promedio más alto en un año, después de abril, cuando fue de 294,165 pasajeros.

Los sábados también experimentaron un aumento en la cantidad de pasajeros diarios, de 18,312, al igual que los domingos y feriados, que fue de 15,837 pasajeros.

La cantidad de viajes realizados en la Línea 1 en mayo fue de 7 millones 440 mil 545 pasajeros, la más alta registrada desde marzo, cuando fueron 7 millones 464 mil 377 pasajeros.

Línea 2

La Línea 2 también ha experimentado un aumento de pasajeros por día, entre enero y mayo, de 29,089.

Este circuito comprende entre San Miguelito y Nuevo Tocumen y en mayo movilizó un promedio de 184,845 pasajeros, de lunes a viernes.

En el último año es la tercera cantidad más alta, luego de diciembre (185,480) y abril (185,031).

403

mil viajes se realizaron en las dos líneas del metro en diciembre de 2025. 393

mil viajes se efectuaron en las dos línea del metro en el mes de mayo de 2026.

Al igual que ocurre en la Línea 1, la demanda también los sábados, en 15,581 pasajeros y los domingos y feriados, en 11,829.

El aumento se dio en momentos en que la gasolina y el diésel sufrieron exponenciales subidas de precios, debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Metro de Panamá ha tenido que tomar algunas medidas para enfrentar dicho aumento, como colocar trenes en ambos andenes, en "horas pico", para que no haya hacinamiento en las estaciones.

Sin embargo, estos incrementos siguen siendo inferior a los registros de diciembre, mes que es el de mayor movimiento en este medio de transporte, debido a las compras navideñas.

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En ese mes, en la Línea 1 se efectuaron 7 millones 581 mil 804 viajes, mientras que en la Línea 2 fueron 4 millones 908 mil 864 viajes, lo que arroja un total de 12 millones 490 mil 668 viajes.