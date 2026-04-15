Detención provisional para Yamir y Chema por asesinato de unidad de la policía en El Chorrillo

Dos hombres identificados como alias Yamir y alias Chema han sido detenidos provisionalmente por la presunta comisión del asesinato del sargento segundo Alvis Espinoza, ocurrido la noche del domingo en el corregimiento de El Chorrrillo.

La audiencia de solicitudes múltiples se inició a 9:30 de la mañana de este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio ubicado en Plaza Ágora. La audiencia terminó dos horas después con cargos formales en contra de los detenidos.

Durante la diligencia, el tribunal primero legalizó la aprehensión y luego avaló la imputación por homicidio doloso agravado y asociación ilícita, tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público.

Con esta decisión, los imputados permanecerán detenidos mientras avanza el proceso.

Información prliminar indica que el hecho ocurrió cuando la unidad de la Policía Nacional acudió a un llamado por la presencia de personas armadas. En medio de la intervención, el sargento recibió disparos que le causaron la muerte en el sitio, lo que activó las pesquisas para dar con los responsables.

El fiscal del caso indicó que las investigaciones apuntan a la posible vinculación con pandillas, en un área donde los residentes suelen brindar información de forma anónima por temor a represalias. No se descarta la participación de más personas en este crimen.

La defensa de los imputados solicitó una audiencia de apelación contra la medida, la cual fue fijada para el 24 de abril en San Miguelito. Mientras tanto, ambos permanecerán bajo detención preventiva.