El Ministerio de Ambiente confirmó en campo una serie de afectaciones a la quebrada El Naranjo producto de la actividad minera ilegal que realizaban dos personas, aprehendidas por unidades de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ).

Según el informe técnico, el cauce natural de esta quebrada, ubicada en el corregimiento de Trinidad, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, fue alterado debido a la remoción de material, generando además sedimentación en el agua.

Además de ello, se constató que el cauce se redireccionó aproximadamente tres metros desde su orilla original por la acumulación de material rocoso.

La inspección de campo fue realizada por personal técnico de MiAmbiente a solicitud de la Fiscalía de Capira, que adelanta las investigaciones por la actividad minera ilegal.

Para la fecha en que se realizó la aprehensión de los dos ciudadanos panameños, las unidades policiales decomisaron herramientas como bateas, palas, cubos y una barra de acero.

El informe técnico de MiAmbiente fue remitido a la Personería Municipal de Capira, así como a la Autoridad del Canal de Panamá para dar continuidad a las acciones correspondientes.