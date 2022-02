Disciplina e igualdad de condiciones, ¿por qué directores apuestan al uniforme escolar?

Como un tema de disciplina e igualdad de condiciones, resume la directora encargada del Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid en Panamá Oeste, Teodolinda Mendoza, la necesidad de que la mayoría de los estudiantes cuenten con el uniforme escolar, a partir del próximo 7 de marzo, cuando retornan a las clases de manera presencial.

El usos o no de los uniformes escolares encendieron el debates en diversos sectores de la sociedad, que incluso han pedido que sea el Estado quien supla a los estudiantes de los mismo.

Mendoza coincide en que uso de los uniformes escolares es mucho más económico que el uso de ropa particular, además que son oportunos porque permiten la participación en igualdad de condiciones para los estudiantes.

La educadora evalúa situaciones donde muchos estudiantes no contarán con ropa adecuada para asistir a los planteles, o aquellos que no podrán comprar para cubrir los días, las semanas, etc, situación que puede afectar a un estudiante en comparación con otros.

"No todos tienen ropa particular, otros no querrán repetir el vestuario y no tendrán los recursos", indicó la docente.

"A la hora de sacar costos, es mucho más económico tener dos faldas, un pantalón, tres camisas, que estar los papás preocupándose todas las semanas", señaló recientemente la ministra de Educación.

La directora del colegio que atiende a más de 2 mil estudiantes de pre media y media, agrega que los uniforme garantizan también seguridad y disciplina para los estudiantes.

El Decreto Ejecutivo N0. 2077 de 1 de diciembre de 2021, que reglamenta el regreso gradual a las clases semipresenciales, en su artículo 20 estableció que el uso del uniforme escolar no será obligatorio.

Al respecto, Mendoza aclaró que el uso de los uniformes no será impedimento para que los estudiantes retornes al colegio, y eso será evaluado por las autoridades escolares junto con los padres de familias que enfrenten determinadas situaciones.

Recientemente, la dirección del plantel envió nota a la comunidad educativa en la que aclara el uso correcto del uniforme del plantel.

Niñas y niños con su respectiva falda o pantalón azul, camisa celeste o blanca según el nivel académico, con la insignia del plantel si puede comprarla, de lo contrario, letras bordadas en azul.

Así mismo, dejó claro para las niñas el no uso de ganchos, binchas de colores, solo se permiten de azul o blanco, se prohibe maquillajes, uñas pintadas, cejas sacadas, tintes, pulseras, sortijas, tobilleras, pirsin, tatuajes.

Para los varones, se establece el ancho de bastas del pantalón, se prohiben uso de collares, aretes, sortijas, pirsin, tatuajes, los cortes de doble tono, tintes, cejas sacadas, barbas y patillas largas.

La directora también defiende las medidas disciplinarias sobre el uso correcto del uniforme, cortes y peinados.

La directora encargada del colegio Harmodio Arias Madrid sostiene que el cumplimiento de las medidas disciplinarias del plantel también es parte de la formación profesional del estudiante.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, adelantó que el pago del Pase-U y la beca de concurso se estará haciendo efectivo la primera semana de marzo, para garantizar que los padres cuenten con el recuros para la compra de uniformes y útiles escolares.

Otras opciones

Colegios y escuelas también han brindado opciones a los padres de familias en materia de uniforme, la mayoría incluyen por lo menos la camisa o un suéter con la identificación del plantel.

De esta manera, los niños podrán asistir con su camisa o suéter con patalones regulares o jean, zapatos o zapatillas.

