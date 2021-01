Eduardo Prado: 'Hemos pagado con sangre nuestros esfuerzos y no hemos sido remunerados'

Versión impresa

La situación de la pandemia en Panamá es crítica, con un personal de salud con desgaste físico y entristecido. El médico intensivista, Eduardo Prado, presidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas (Aspami) detalló a El Trino la situación que se vive en las Unidades de Cuidados intensivos (UCI) en medio de la pandemia que ha cobrado la vida de unos 40 médicos en todo el país.

¿Cuál es la situación de las salas y el personal médico a cargo de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)?

La situación sigue siendo alarmante. El porcentaje de ocupación ha estado en los últimos tres o cuatro meses entre 75%, 85%, en ocasiones 95%, de tal forma que hemos estado a máxima capacidad, con un desgaste físico tremendo de todo el personal, en algunas ocasiones con desánimo cuando hay algún pago a destiempo, o cuando ocurren situaciones desafortunadas como lo sucedido con la vacuna, pero a pesar de esto, el personal saca fuerza de donde no la tiene, para seguir ayudando a los compatriotas que caen por covid-19.

¿Qué está contribuyendo al incremento de pacientes en UCI?

Uno de los motivos es que están llegando más tarde a buscar asistencia médica. La cantidad de pacientes con enfermedades o comorbilidades severas, también es un factor que contribuyente a que lleguen muy complicados y que la estancia sea muy prolongada, considerando que el promedio es de 21 días. Esto hace que se estanquen los pacientes, y la posibilidad de mover pacientes de intensivos disminuya.

¿Cuáles son las probabilidades de vida de estos pacientes?

Esto va de la mano, primero qué tan comprometido lleguen, las enfermedades que los aquejen y la edad, aunque a finales del año pasado y enero, hemos visto con más frecuencia gente joven que llega muy enfermos a las UCI y algunos desafortunadamente, no pueden salir. El porcentaje va a la par, de lo que ocurre en el resto del mundo, pero en la UCI donde he tenido participación la mortalidad va entre un 20% al 30% y es altísimo.

¿Se ha llegado a la necesidad de decidir a quién se intuba o a quién no?

No hemos llegado, y espero que no llegar a decidir. La situación es intubarlo y dónde lo voy a atender. Sí se han dado casos de pacientes que son intubados y que por falta de capacidad en las UCI han tenido que ser atendidos en salas. Reitero, no se ha privado de la posibilidad de ser intubado y de recibir asistencia respiratoria.

Medicamentos y tratamiento a pacientes covid-19, ¿qué opina sobre este debate?

Prácticamente, desde que inició la pandemia ha surgido un tira y jala. Nosotros fuimos formados y nos basamos en la medicina de evidencia, ha sido nuestro estandarte todos estos meses. En inicios, lo tengo que reconocer, utilizamos hidroxicloroquina, pero ante la información y la evidencia de los resultados en pacientes tratados por nosotros, se desistió de su administración. Nos preocupa muchísimo que siguen llegando pacientes con estos cócteles de medicamentos promocionados por algunos colegas, en muy malas condiciones. Con pruebas en las manos, hemos tenido más de cuatro pacientes que después de tomar hidroxicloroquina e ivermectina, les ha ido muy mal, igual como al que no se le administra.

¿Qué ha pasado con los reclamos salariales y el pago de turnos?

Tendría que revisarlo para no ser atrevido e improvisar, pero con frecuencia escucho compañeros de respuestas respiratorias que dicen que le deben turnos. Básicamente, es de los que más se quejan, no tanto de salarios. Gente que ha estado contratada temporalmente, se le vence el contratado y no se los han renovado. Yo creo que las autoridades debieran agilizar estos procesos, para que de forma expeditas reciban sus pagos de turno o salario, y la recontratación inmediata, sabiendo que seguimos necesitando personal que nos den la mano en la atención de pacientes.

¿Cuentan con los insumos en las UCI y cuántos médicos contagiados o fallecidos registran?

Tenemos que aceptarlo, hemos tenido uno u otro día con carencias de algun insumo, pero en términos generales hemos estado abastecidos. Desafortunadamente, hemos perdido muchos colegas médicos, alrededor de 40, compañeras enfermeras, auxiliares de enfermería. Esta es otra de las razones por la cual nuestro personal se siente entristecido, desanimado porque dice: hemos pagado con sangre nuestros esfuerzos y no hemos sido remunerados, por lo que esperábamos que fuera una vacuna oportuna y sobre todo que estuviéramos dentro de los primeros en ser vacunados.

Contratación de médicos especialistas extranjero, ¿Carece Panamá de este personal?

Lo que ocurre es que la formación de médicos intensivistas, toma muchos años. Primero debes tener una especialidad base, medicina interna, cirugía, anestesia o urgenciología, algunas duran tres o cuatro años, luego apruebas un examen para entrar a la subespecialidadad de cuidados intensivos que dura dos años, luego de adquirir la idoneidad puedes ejercer, pero antes de las especialidades básicas, debes estudiar medicina. Estamos hablando de 12 a 13 años de preparación para ser intensivista, entonces no es tan atractivo para muchos colegas. Lo otro, es que es una especialidad altamente demandante, desde que empiezas estás a diario enfrentando con los pacientes con más probabilidad de muerte y es un escenario agotador, agobiante y no todos tienen la personalidad, el carácter o están dispuesto a vivir bajo este estrés.

¿Cuántos médicos registra la Aspami y cuántos trabajan directamente con pacientes covid-19?

Tenemos registrado en nuestra asociación cerca de 80 intensivistas, de los cuales 72 a 74 están trabajando en UCI en todo el país, con médicos asociados que trabajan en el interior del país.

¿Se han tomado las decisiones correctas en medio de esta crisis sanitaria?

La mayoría de las veces se han tomado las decisiones correctas, en algunas ocasiones se han tenido que redirigir, creo que las intenciones de las autoridades de salud son buenas. Lo que creo que hace falta es consultar más a los grupos y sacar consensos, no vamos a estar exentos de cometer errores o de equivocarnos, pero serían mucho menos.

¿Qué tan difícil es para estos profesionales el hecho de ver a personas en cuidados intensivos y saber que muchas veces no pueden hacer nada?

Me ha cambiado la vida, al principio estuve seis meses alejado de mi familia y mis hijos, me marcó también atender colegas enfermos, pudimos sacar a muchos, desafortunadamente, hemos perdido colegas y compañeros en esta lucha. He aprendido que el trabajo en equipo es la clave, tengo hermanos que ‘jalamos parejos’ y eso nos ha fortalecido. Hemos tenido días difíciles, con ganas de llorar, con sentimientos de derrota, pero vemos adelante y todo el número importante de paciente que necesita ser ayudado, nos da fuerza para seguir luchando. Lo nuestro en los últimos diez meses ha sido un trabajo rutinario, donde no hay domingo, no hay días libres, no sabes a qué hora vas a comer, pero nuestro impulso es nuestra familia, y segundo, esos pacientes que están con ventiladores y que no puede decir, ni siquiera 'ayúdame'.

