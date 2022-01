El 75% de las mujeres en albergues de Inamu son migrantes

El 75% de la población que se encuentra en albergues, como medida de prevención, son mujeres migrantes, indica Nellys Herrera, directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Muchas de estas mujeres se mantienen dentro de una relación porque no tienen a donde ir y el Inamu les ofrece un albergue mientras esa mujer decide el paso que darán, señala Herrera.

Aclara que los albergues son voluntarios y corresponde a la víctima aceptar o no la protección, y estando dentro del albergue, también puede rescindir de ese apoyo. Señala que la medida de prevención se aplica, precisamente para evitar su asesinato.

Dentro de todas las poblaciones, quienes están en más alto nivel de vulnerabilidad a nivel mundial, son las poblaciones migrantes porque no tienen un círculo de apoyo, ni familia, explica Herrera.

En Panamá, dos casos específicos y que remecieron a la población por el grado de violencia, y que involucra a mujeres migrantes, dejan en evidencia esta realidad.

Uno de estos, el caso de Zenaida Del Carmen López, la mujer nicaragüense cruelmente asesinada por su pareja, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición el pasado 10 de enero, en un cuarto de alquiler en Villa Guadalupe, corregimiento de Cativá.

Esta ciudadana víctima de femicidio no tenía familiares en Panamá, y su único círculo de apoyo eran los propios compañeros de trabajo quienes a través de una colecta se encargaron de la cremación del cuerpo, no obstante, sus familiares no contaban con la capacidad económica para asumir el costo del traslado de sus restos a Nicaragua.'



El Ministerio Público registró de enero a diciembre del 2021, un total de 22 femicidios, 15 tentativas de femicidio y 22 muertes violentas.



A diferencia de los casos de homicidio de manera general donde destaca el arma de fuego como principal instrumento para cometer el delito, en los casos de femicidios resalta que en 15 de los 22 casos el arma utilizada fue el arma blanca.



El Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) en coordinación con el Ministerio Público (MP), el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) gestiona la repatriación de los restos de la ciudadana nicaragüense, Zenaida Del Carmen López, asesinada por su pareja en Colón.

Otro caso, el de Elizabeth Guillén, mujer de nacionalidad nicaragüense de 23 años que fue asesinada en Chepo, por su pareja sentimental, quien además abandonó su cuerpo en una letrina.

En este caso específico, ni siquiera existía un pasaporte, por ende tampoco se podía expedir un certificado de defunción, por ser una persona considerada sin identificar, explicó la funcionaria.

En el caso de Colón, el Inamu apoya el proceso de repatriación de los restos, mientras que en el caso de Chepo, la entidad asumió el costo funerario de la joven y brinda acompañamiento social y legal a la madre y hermanos de la víctima.

Ante esto, el Inamu aclara que para el Estado panameño no existe ninguna diferenciación a la hora de orientar o acompañar a cualquier mujer que esté sufriendo violencia sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, porque la ley 71 así lo establece.

Campaña

La directora del Inamu, Nellys Herrera, reconoce que uno de los temas más costosos son las campañas. Ante esto, la entidad mantiene contacto con organizaciones internacionales para gestionar apoyo para campaña de concienciación para que las mujeres denuncien la violencia.

El tema se conversó en una mesa de trabajo con Acnur, Migración, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otros organismos.

