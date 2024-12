Entre 25% y 77% aumentan matrículas en escuelas particulares

El costo de inscripción en colegios particulares aumentará entre 25% y 77%, dijo Javier Lombardo, dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia de Escuelas Particulares.

Estos aumentos se registrarán en 25% de estos planteles que lo han notificado. Lombardo denunció que se están dando casos de colegios que no están cumpliendo con el decreto 601 de 2015 con respecto al tiempo con que se debe realizar este tipo de anuncio.

Indicó en Nex Noticias que le han informado que hay padres sorprendidos porque recién en reuniones en los planteles les han notificado sobre los aumentos en matrículas y mensualiaddes para 2025.

De acuerdo a la norma, asevera, los padres debieron haber recibido esa información el mes de octubre pasado.

Denunció que se viene observando que la calidad en la enseñanza no necesariamente van acordes con estos aumentos, y que los padres esperan con esta inversión que los jóvenes egresen con herramientas para enfrentar el mercado laboral.

Exhortó a la ministra de Educación, Lucy Molinar, a que se deben realizar reformas al decreto ejecutivo 601 para adecuar la normativa.

Gestión de Acodeco

Por su parte, Diego Morales, director nacional de libre competencia de Acodeco, dijo que el aumento de la anualidad en el 25% de planteles será en su mayoría de entre $100 a $200 anuales, aunque la institución ha verificado que hay escuelas, pocos casos, que van a tener un aumento de mil dólares.

Señaló que aunque los uniformes si son una prenda obligatoria, la escuela no debe condicionar otras compras, y en ese caso se puede presentar la queja a la Acodeco.

Respecto a las donaciones o cuotas de infraestructura que solicitan algunas escuelas dijo que es un "área extremadamente gris" pues no existe normativa que lo permita ni lo prohiba.

"Como son privadas se rigen por el principio de que todo particular puede hacer todo aquello que la ley no le prohiba". Al no hacerse modificaciones a la norma o reglamentado por el Meduca entonces "tenemos un crecimiento descontrolado de las donaciones que solicitan escueles privadas", señaló.

En sus encuestas y monitoreos a una muestra de 34 planteles particulares sobre los servicios educativos ofrecidos en la ciudad de Panamá, Acodeco había dado a conocer que el incremento promedio general, de acuerdo al plantel y al nivel educativo, es de aproximadamente $215.80 para la anualidad, siendo $204.90 el promedio para preescolar, $203.72 para primaria, $227.30 para premedia, y $227.30 para media. Con un máximo entre $600 y $700.

En el caso de la inscripción, el incremento promedio general se registra en $24.44, siendo $27.25 para preescolar, $22.26 para primaria, $23.08 para premedia, y $25.15 para media. Con un máximo entre $45 y $75.