Panamá

Escuela Feliz, de Cobre Panamá, convierte la alimentación en futuro para miles de niños

Publicado 2025/09/04 00:00:00
Gracias a los recursos generados por la exportación de concentrado de cobre, el programa beneficia a miles de estudiantes y familias en Colón y Coclé.

Escuela Feliz de Cobre Panamá demuestra que los ingresos de la minería responsable se transforman en alimentación diaria. Cortesía

El programa Escuela Feliz, impulsado por Cobre Panamá, nació para enfrentar un reto concreto: garantizar que niños de comunidades con mayores limitaciones tengan acceso a una alimentación nutritiva que apoye su rendimiento escolar

Este proyecto es posible gracias a los recursos que genera la exportación del concentrado de cobre, mostrando de manera clara cómo la minería responsable puede traducirse en beneficios reales y tangibles para las comunidades panameñas.

Hoy, los resultados son visibles. El programa alcanza 43 escuelas en Colón y Coclé, con más de 86 mil libras de alimentos distribuidos, incluyendo 25,567 libras de arroz, 15,304 libras de legumbres y 45,148 libras de proteína, beneficiando directamente a miles de estudiantes y sus familias.

Escuelas como Las Lajas y El Valle de Santa María se han incorporado al programa, mientras que comunidades como La Honda y la Junta Local de Cermeño también han recibido donaciones de alimentos. De esta manera, el impacto del proyecto se extiende más allá de las aulas, alcanzando a hogares y organizaciones locales, y reforzando el bienestar de las familias.

"Con Escuela Feliz, no solo garantizamos la alimentación escolar, sino que apoyamos directamente el aprendizaje, la asistencia y la salud de miles de niños en nuestras comunidades. Este es un ejemplo de cómo los aportes de la minería responsable se traducen en bienestar y oportunidades", destacó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Gracias a su acogida y resultados, el programa continuará expandiéndose, priorizando a las escuelas con mayores necesidades. Escuela Feliz de Cobre Panamá demuestra que los ingresos de la minería responsable no se quedan en cifras: se transforman en alimentación diaria, en mejores condiciones para aprender y en la esperanza de un futuro más digno para miles de familias panameñas.

