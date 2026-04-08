Exhibición 'Nuestras Áreas Protegidas' empieza su recorrido itinerante en el Aeropuerto de Tocumen

La exposición "Nuestras Áreas Protegidas" inició su recorrido itinerante en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, acercando a viajeros y visitantes a la riqueza natural que distingue a Panamá.

La muestra está compuesta por material audiovisual y paneles informativos que ofrecen un recorrido visual por la biodiversidad panameña. A través de estas piezas, el público puede conocer la importancia de los bosques tropicales, las zonas montañosas, los arrecifes coralinos, los manglares y los humedales que forman parte del patrimonio natural.

Durante el acto de inauguración, representantes de las instituciones organizadoras reiteraron su compromiso con la educación ambiental.

Los encargados de inaugurar esta iniciativa, cuyo propósito es promover la conservación de los recursos naturales y fortalecer la conciencia ambiental de la población panameña, fueron el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, Alejandro Balaguer de la Fundación Albatros Media y José Ruíz, gerente general de Tocumen S.A.

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, señaló que Panamá tiene recursos naturales extraordinarios, parques nacionales, paisajes y más de 100 áreas protegidas, que no son lo suficientemente valoradas.

A través de esta exhibición quieren estimular al panameño en la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Igualmente, desean despertar la curiosidad de los 22 millones de viajeros que transitan por la terminal aérea todos los años para que regresen y conozcan la naturaleza panameña. Indicó Navarro, que esto será un ganar y ganar, porque se fomentará la economía, el desarrollo y el turismo.

Por su parte, Alejandro Balaguer, de la fundación Albatros, mencionó que la muestra va a estar un mes en la Terminal 2 del aeropuerto; posteriormente, será exhibida en Altaplaza Mall y luego en el resto del país.'

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Centros de visitantes serán creados para promover el cuidado del medio ambiente. 8

de mayo es el último día que podrán apreciar esta exhibición itinerante en el aeropuerto.

Agregó Balaguer que esta exposición forma parte de una iniciativa mayor que incluye seis documentales de 20 minutos, que serán transmitidos en los vuelos de Copa Airlines y un canal de la localidad desde el domingo 19 de abril a las 7:00 p.m.

Además, quienes asistan a la exhibición podrán disfrutar de 60 microvideos sobre la biodiversidad de Panamá escaneando el código QR; también estarán disponibles en las redes sociales.

Adelantó Balaguer que este trabajo lo complementarán con la creación de cuatro centros de visitantes en áreas protegidas. Cada espacio tendrá exhibiciones de fotografías e infografías audiovisuales para inspirar a los panameños en el cuidado de los recursos naturales y toda la biodiversidad.

Algunos visitantes que realizaron el recorrido por la exposición coincidieron en que la experiencia resulta educativa e inspiradora. Señalaron que las imágenes les recordaron la necesidad de cuidar los recursos naturales.

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La exhibición permanecerá abierta al público en el aeropuerto hasta el próximo 8 de mayo, para que disfruten de este recorrido visual por la naturaleza panameña.