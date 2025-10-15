Extienden control a la importación de café tostado

El Gabinete aprobó el Decreto N°116-25, que prorroga por seis meses la vigencia del Decreto de Gabinete N°5 de 2021, el cual establece medidas de control a la comercialización del café tostado, producto considerado sensitivo para la economía nacional.

Esta extensión busca garantizar el cumplimiento de las normas de salud pública y proteger la producción local de la que dependen más de 7,700 trabajadores, encargados de cosechar alrededor de 230 mil quintales del grano al año.

El decreto se sustenta en lo permitido por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que autoriza restricciones a la importación cuando sean necesarias para garantizar la calidad y control de productos destinados al comercio internacional.

La medida fue respaldada por la Cadena Agroalimentaria de Café y por la Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional, que recomendaron su extensión temporal durante las reuniones celebradas el 26 de septiembre y 6 de octubre de 2025, respectivamente.