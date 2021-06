Felipe Rodríguez: 'El sector sanitario no puede tener la batuta del país'

Versión impresa

No podemos permitir que el sector sanitario tenga la batuta del país, porque poco conoce de economía, advierte el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí (Camchi), Felipe Rodríguez.

¿Cómo define las medidas sanitarias aplicadas a la provincia frente al incremento de los casos de covid?

Sorprendentes, porque habíamos estado conversando algo distinto a la decisión que se adoptó para la provincia. Lo que buscamos es el equilibrio. Cerrar es la manera más fácil, pero trae otras consecuencias. Lo que hemos estado solicitando es que se fortalezcan las medidas de prevención y control, cercos sanitarios específicos, barridos, para que la movilidad sea más controlada, ante la alta cifra de positividad.

¿Qué planteaban como alternativas?

Pedíamos más medidas de seguridad, más que una medida de restricción. La cuarentena no está comprobada que reduzca los números. Pedíamos que levantaran el domingo, y con mayor docencia podíamos tratar de bajar las cifras. En esta última ocasión no levantaron el domingo, lo cual nos sorprendió porque ya estaba conversado. Hay algunos distritos que pudieran ser considerados para eliminar la restricción de los domingos.

¿Cómo evalúa la estrategia de vacunación?

Estamos solicitando que le pongan un poco más de esfuerzo a la vacunación, sobre todo a los distritos que pegan con Costa Rica. Nuestra teoría es que mucho del covid-19 estaba viniendo transportado por personas que trabajan en fincas que se trasladan al sector costarricense y que no pasan por lugares oficiales para ser hisopados.

¿Cómo impactó la pandemia en la estructura productiva de esta región?

Las pequeñas empresas han tenido una situación difícil, específicamente, porque se había hablado de un programa de 300 millones de dólares para alivio financiero, lo que no se ha dado. Muchos empresarios pequeños han tenido que utilizar su capital, o préstamos familiares para sobrevivir. Por eso, hay un grado muy alto de frustración a que levanten todas las medidas, porque si no le van a dar ningún tipo de apoyo, por lo menos le tienen que dar la oportunidad de abrir para poder facturar. El Gobierno tiene que tomar en cuenta al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), un jugador importante para tratar de buscar el mecanismo para reactivar las economías pequeñas y mediana, que son el 70% de la columna vertebral económica de este país.

¿Tiene la CAMCHI un registro de cierre de empresas a raíz de la pandemia?

Una gran cantidad de pequeñas empresas informales se volcaron al comercio electrónico y pudieron readaptarse, otras no. Hasta hace 60 días, vimos una reactivación de gente buscando alquiler nuevamente, y de una vez, viene otro golpe a su economía quedando en el limbo. Esto está generando ansiedad, y en las redes sociales ves que el nivel de la conversación se está poniendo al rojo vivo. Nos preocupa lo que va a suceder en la moratoria.

¿Cómo enfrentan la presión financiera, y qué han planteado al Gobierno?

A nivel de Fedecamaras hay un plan que fue presentado a la Asamblea Nacional para pedir un crédito de 170 millones, de alivio financiero para apoyar a los microempresarios, con un plan de repago y una tasa de interés baja, pero ¿qué haces con un alivio financiero si te cierran la empresa?

¿Qué pasa con los empresarios que no cumplen con las normas sanitarias?

Aquí hay justos pagando por pecadores. Tenemos 15 meses en esto, suficiente aprendizaje, y ya debe haber medidas de sanción, para que podamos salir de esta situación lo antes posible.

Ante este panorama, ¿Cómo ve la recuperación económica?

Hemos estado trabajando en una serie de proyectos que pudieran tener fuente de repago. Acá tenemos el proyecto de pase de fronteras, puertos, y hay otros proyectos que pudieran incidir en la generación de empleos.

¿Qué hace falta para poner en marcha estos proyectos?

Tenemos una comunicación bastante buena con el Gobernador y el MICI a nivel local, sin embargo, sentimos que hace falta un poco más de voluntad para que estos proyectos se puedan realizar.

¿Cómo toman el proceso de reactivación de empleos que ordena el Mitradel?

Nos preocupa porque nos están mandando a que reactivemos, pero no hay garantía que no haya otro cierre. Tenemos 15 meses de aprendizaje, y se ha requerido mucha voluntad y buena fe por parte de los funcionarios, sin embargo, hubo muchas demoras en el proceso de vacunación, se vacunaron a personas que no se debieron vacunar, además de no blindar la frontera con la vacunación.

