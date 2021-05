Eduardo Ortega-Barría: Panameños entendieron los beneficios de la vacunación

Confrontar al panameño con evidencia científica fue la clave para que la población valorara los beneficios sobre los riesgos de la vacunación contra la covid-19, explicó a El Trino el doctor Eduardo Ortega-Barría, investigador clínico, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas de Panamá.

¿En qué etapa estamos del plan de inmunización y qué representa para el país?

Hemos pasado esta semana el millón de dosis aplicadas, eso es importante para nosotros como país. Podemos estimar que hay inmune, ya sea por vacunación o por infección previa, unos 980 mil panameños, eso es 23% de la población. Estamos en fase dos, vamos progresando, no a la velocidad que quisiéramos, porque no hemos recibido todas las dosis, pero esperamos que en julio, agosto y septiembre tengamos un número importante para vacunar simultáneamente a grandes números de panameños en las diferentes provincias.

¿Cuándo podemos medir el impacto de la vacunación en Panamá?

Creo que al día de hoy estamos viendo una combinación de factores, lo importante es que la sociedad panameña aprendió a cuidarse, y eso combinado con otros factores, y la ayuda del Ministerio de Salud con la trazabilidad, el aislamiento de los casos y contactos, han hecho que en Panamá la transmisión comunitaria haya disminuido sustancialmente cuando lo comparamos con países vecinos como Costa Rica, Colombia y países de Suramérica como Uruguay, Argentina y Brasil. Ya se está viendo un efecto de esa combinación en los meses de verano, donde los panameños acostumbran a tener actividades externas, hubo una disminución de los casos, tuvimos porcentajes de positividad bajos, ahora estamos viendo un incremento progresivo pequeño, que sube y baja, que es un reflejo de que esa transmisión comunitaria puede volver a incrementarse, sobre todo, en áreas fronterizas, Chiriquí, Veraguas cerca de la región occidental del país y Coclé, hay un incremento de casos, lo que nos indica una transmisión desde la frontera de Costa Rica hacia el resto del país. Sabemos que lo primero que vamos a ver a través de la vacunación, es la disminución de los casos severos, y las muertes. Tuvimos dos días en que tuvimos cero fallecimientos, pero lo vamos a seguir viendo hasta que no alcancemos un porcentaje de personas vacunadas superior a ese 23%, pero necesitamos doblar ese número en primera y segundas dosis de vacunas aplicadas, para que veamos un impacto mayor en la pandemia.

Considerando el ritmo de vacunación que lleva el país, ¿Cuándo puede el país retomar el 100% de sus actividades?

Siempre he dicho que eso va a depender de varios factores, uno es que tengamos las vacunas suficientes en el país para utilizar, la segunda que pongamos las vacunas en los brazos de las personas, las vacunas no sirven si no se convierten en vacunación, y el tercer elemento importante, es que las personas acudan a vacunarse, o que seamos capaces de ir a buscarlos para vacunarse. Hace una semana logramos vacunar a 30 mil personas en un día, eso significa que si vacunamos a ese ritmo, en una semana podemos tener 210 mil personas vacunadas, en un mes 800 mil, eso significaría que en julio, agosto y septiembre pudiéramos tener 2.4 millones de dosis administradas, eso significa que nos tomaría siete meses para lograr la inmunidad de rebaño.

¿Cómo está el portafolio de vacuna anticovid de Panamá?

Panamá tiene un programa de inmunización en término de dosis acordadas, excelente. Tenemos 9.2 millones de dosis acordadas, si aplicamos dos dosis por personas, estamos hablando de 4.6 millones de personas que se pueden vacunar, en Panamá hay 4.3 millones de habitantes, eso significa que tenemos un poco más de las dosis que realmente necesitamos para vacunar al 100% de los panameños, y sabemos que al día de hoy no podemos vacunarlos porque no tenemos la indicación para todos. Por acuerdos bilaterales, tenemos acordado 7 millones de dosis con la compañía Pfizer, más del 70% de todas las vacunas que vamos a tener en el país, y tenemos las vacunas de AstraZeneca que son 1.1 millón de dosis, multilateralmente, a través de la estrategia de Covax, tenemos 1.1 millón de dosis adicionales. Tenemos una excelente combinación de vacunas, dos de las más utilizadas, estudiadas y eficaces y efectivas que hay en el mundo. Se aprobaron otras vacunas ante una posible tercera ola, como Sinovac, y Sputnik V, pero ninguna de esas compañías podían entregar el número de dosis en el momento que nosotros queríamos. Queríamos tenerlas a partir del segundo trimestre, ellos no podían traerla ante del mes de octubre y ante eso decidimos incrementar el número de dosis de Pfizer, que nos las podía entregar en julio, agosto, y septiembre.

¿Qué ha pasado con los ensayos de vacunas contra la covid-19 en Panamá, de los cuales también usted fue voluntario?

En octubre del año pasado, mi esposa y yo, ambos investigadores, nos ofrecimos como voluntarios, mi hija, el esposo y mi nieta más grande, también se ofrecieron de voluntarios, nos ha ido muy bien, un poco de molestia local, poco de fiebre después de la primera dosis, pero esos estudios han avanzado. Está en fase tres y esperamos que esté autorizada en Europa el próximo mes. Esperamos que en el futuro tengamos acceso a esa vacuna, que se probó en panameños, es inmunogénica en panameños. Es muy parecida a la vacuna de Pfizer y Moderna, y si realmente tiene la eficacia que esas vacunas, la eficacia debe ser muy alta.

Muchas críticas por la vacunación en la Asamblea Nacional, ¿Cómo se definen los grupos prioritarios?

Hay un grupo grande compuesto por expertos donde se discuten y se toman decisiones por consensos. No siempre estamos de acuerdo todos los que participamos, yo en particular he defendido la vacunación de los maestros, nosotros tenemos ganancia secundaria a través de la vacunación de los maestros y es una prioridad. El Ministro de Salud dio la explicación, y no creo que yo pueda agregar ningún elemento adicional.

Con la vacunación con astraZeneca surge otro tema, la equiparación de la vacuna hombre - mujer, ¿Es un tema para valorar y por qué?

En Europa en el mes de marzo cuando se inició la vacunación masiva se comienzan a detectar eventos raros de alteración de la coagulación sanguínea en la población vacunada, algunos países detuvieron la vacunación, la Agencia Europea de Medicamento lanzó una investigación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también lanzó una investigación, y se llegó a la conclusión que un grupo pequeño de las personas desarrollaban un evento que se asociaba a la disminución de las plaquetas, también se asocia a la trombosis. Se encontró que estos eventos eran más comunes en mujeres jóvenes, y había algunos factores de riesgo que se asociaban a estos eventos, algunos eran muy obesas o tomaban anticonceptivos, por los cual se limitó la vacunación a hombres de 30 años hacia arriba y mujeres desde los 50 años, limitando el riesgo para estas personas. El panameño evaluó ese beneficio riesgo, y entendió que el riesgo de tener un evento secundario a la vacuna es muy pequeño, mientras que el beneficio de vacunarse era inmensamente superior y acudió rápidamente a enlistarse en la vacunación con AstraZeneca. No solo es AstraZeneca, también la vacuna de Johnson & Johnson se asoció al mismo fenómeno. Cuando miras la vacuna de Pfizer estamos vacunando mitad y mitad, con AstraZeneca el 80% de los vacunados son hombre y un 20% son damas, y hombres jóvenes se han podido vacunar. No será equitativo, sin embargo, lo que estamos intentando es protegerlas. Hay propuestas en Internet, para incentivar esa vacunación, es interesante, lo vamos a mantener en agenda, lo vamos a proponer. La mayor limitante es el número de dosis, si tuvieran el número suficiente estaríamos haciendo algo diferente.

¿Cuándo Panamá podría entrar en este proceso y cuál vacuna se tiene previsto aplicar?

Pfizer y Moderna han terminado estudios en grupos pediátricos. Pfizer en niños de 12 a 15 años, y Moderna en niños de 12 a 18. Cuando uno evalúa los datos de Pfizer, encuentra que la vacuna fue segura, los efectos secundarios fueron los mismos en personas mayores de edad, sin embargo, la eficacia fue 100% y las respuestas de anticuerpo fueron muy altas.En Estados Unido ya se aprobó la vacunación de los niños de 12 a 15 años, en Panamá estamos esperando que el productor Pfizer someta la solicitud, y una vez ocurra, en el futuro Panamá pudiéramos aplicarla a personas menores de 15 años. En Panamá el 27% de la población está por debajo de ese grupo de edad, y vamos a tener que vacunar a esos niños para poder lograr la inmunidad de rebaño. Yo creo que será necesario vacunarlo para protegerlos por un lado, pero también para que ellos puedan proteger al resto de la población que no podemos vacunar, niños menores de 12 años, personas que no responden a la vacunación como pacientes de enfermedades crónicas.

