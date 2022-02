Fenasep en desacuerdo con que primas adeudadas sean canceladas en su totalidad con bonos

No todos los servidores públicos están conformes con que la prima de antigüedad que se deben desde 2014, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, sean canceladas mediante certificados o bonos negociables.

Desde el seno de la Federación Nacional de Asociaciones de Servidores Públicos (Fenasep), están cansado de que esa sea la única forma como el Gobierno gestione el pago de deudas que mantienen con los funcionarios.

“Tiene que haber un punto donde dejemos esa práctica de que solamente se puede pagar deudas con los trabajadores públicos con certificados negociables. El trabajador va al comercio a cambiarlo y ahí es cuando ocurre la injusticia”, expresó Alejandro Haynes, secretario general de la federación.

La propuesta de Fenasep es que los bonos solo sean entregados a aquellos trabajadores que se han retirado del sector, mientras que a los que se encuentran activos, lo correcto es que se les cancele en efectivo.

Y en el caso de los que ya no son funcionarios, el secretario general de la Fenasep sugiere que se les entreguen los bonos con condiciones que favorezcan al trabajador como una tasa de descuento que no sea superior a 5% al cambiarlo y que su vencimiento no pase del tercer cuatrimestre de 2024.

En la Asamblea, una subcomisión discute en estos momentos, la regulación de la entrega de estos certificados negociables con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin embargo, el proyecto de ley, propuesto por el diputado Leandro Ávila no categoriza y establece que lo que se adeuda en prima de antigüedad de 2014 hasta la fecha sea entregado mediante bonos, tanto a los trabajadores que ya se retiraron como a los que están activos.

El diputado calculó que hay 24 mil servidores que a pesar de tener la edad para retirarse del sistema no lo han hecho, esperando el pago de su prima de antigüedad.

Hay otras agrupaciones de servidores públicos que piden que la mitad de la deuda sea canjeada mediante bonos y que la otra parte se pague en efectivo.

“Estamos apoyando la iniciativa, porque hasta la fecha no había forma de que eso se pagara, pero con esa propuesta y que sea con plazos cortos y no en 2025”, indicó Osvalde Despaigne, del sindicato de trabajadores del MEF.

A la espera

Desde que se determinó que se pagara una prima de antigüedad a los trabajadores del sector público, tanto a aquellos que se jubilaban como los que se retiraban por otros motivos, es muy poco probable que alguna institución pública esté al día en ese compromiso.

Por el contrario, según Haynes, de igual forma están a la espera de la ley que salga de la Asamblea para proceder a realizar los estudios de cuando adeudan a sus trabajadores.

“Me gustaría equivocarme, pensando de que ya hay algunas instituciones que estén haciendo algún tipo de estudio, pero no tenemos certeza que eso se esté dando en estos momentos”, consideró el dirigente de la Fenasep.

De acuerdo con la estimación de Leandro Ávila, si se sanciona la ley, los bonos comenzarían a circular a finales del próximo año.

“Los tiempos son cortos. Si sacamos la ley este año, mientras se programa la elaboración del documento y se hace el inventario de a quienes se les debe, se entregarían a finales de 2023; el siguiente gobierno cancelaría a los bancos que retuvieron los bonos en 2025, por lo que la tasa de interés sería baja”, explicó.

