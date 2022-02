'Filtros en universidades públicas podrían privar a un estudiante de una profesión'

Versión impresa

Las mediciones de las capacidades académicas en Panamá se hacen por percepción y son anecdótica, advierte Adriana Angarita, expresidenta de la Asociación de Universidades Privadas de Panamá (AUPP) citando la necesidad de un estudio a profundidad de los resultados académico general para los sistemas educativos público y privado.

La asesora de las universidades privadas y representante ante el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) sostiene que en el país urge una revisión de cómo sale el egresado de los colegios tanto público como privados, para medir cómo lo hace cada sistema y permitir a los padres de familia tomar una decisión objetiva sobre la educación de sus hijos.

Para la experta, en Panamá existen dos criterios reales y contradictorios que separan al sistema y que se reflejan tanto en la educación media como a nivel superior.

Angarita sostiene que algunos padres que tienen los recursos deciden envían a sus hijos a los colegios particulares considerando mayores oportunidades de aprendizaje, otros buscan las mejores opciones en el sistema público.

No obstante, la situación varía en la educación superior, cuando estudiantes de ambos sistemas chocan con el filtro para la admisión en las universidades públicas.

"Por supuesto se lleva los mejores estudiantes y los resultados será de muy buena calidad", pero, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen las habilidades para pasar el filtro de ingreso y no tienen los recursos para ir a una universidad privada?, cuestiona la exrectora de una reconocida universidad particular.

"El sistema viene desde la básica y la media donde, si no tienes recursos puedes ir al colegio público, pero cuando pasas al nivel superior no importan los recursos. Aquí es, si sabes o no sabe, porque si no sabes y no tienes recursos, te quedas sin estudiar", sostiene.

En este sentido, la experta defiende los esfuerzos que hacen las universidades privadas para lograr los resultados que espera el sector productivo.

"Gran porcentaje de los estudiantes de las universidades privadas traen alguna deficiencia, son estudiantes que les toca trabajar para pagar sus estudios, es decir, que no están dedicados 100% a la educación, son personas que no tiene tiempo y están cansados, y aún así se lograr importantes resultados", señala.

Agrega, que los reclamos desde el sector privado también son anecdótico. 'No es la cantidad de estudiantes egresados, es cómo están saliendo formado', insiste.

Ante esto, la experta apuesta a un examen profesional nacional para medir las competencias de los estudiantes, sin importar si la universidad es pública o privada, si es una universidad grande o pequeña.

Reconoce que en torno a las universidades privadas existen cuestionamientos sobre las preparación, la cantidad de horas, los días de clases por semana, reiterando que es la Comisión Técnica de Desarrollo Académico la encargada de revisar todos los años que las universidades cumplan con los programas como fueron aprobados por la Universidad de Panamá.

"Si hay fallas, es porque quienes fiscalizan no están haciendo su trabajo", sentenció.

En el 2020 unos 109,609 estudiantes estaban matriculados en el nivel medio oficial con un 82.2% de estudiantes aprobados, 11.2 aplazados, 4.4% reprobados y 2.1 desertores, según cifras oficiales del Meduca actualizada al 25 de abril de 2021.

El sistema oficial medio particular registró una matrícula de 28,293 estudiantes, con el 97% de los estudiantes aprobados, 2.1 aplazados, 0.4% reprobados y 0.4% desertores.

Al ser cuestionada en cuanto a la migración de estudiantes en ambos sistemas en medio de la pandemia y las posibles diferencia en cuanto al pénsum académico, la directora Nacional de Educación Particular del Meduca, Norma Pinzón, aclaró que en educación no cabe publicidad negativa en la calidad de educación por sistema, la realidad y más aún en tiempo de pandemia, es garantizar que cada sistema y cada docente se integre para garantizar los mejores beneficios académicos para los estudiantes.

Flexibilidad para la educación Superior

La expresidenta de la Asociación de Universidades privadas de Panamá califica el sistema de educación superior como uno de los más inflexibles que existe en Latinoamérica.

"Las reglas del juego deben ser más flexibles para que la educación pueda florecer, si la pones en una caja de fuerza no puedes hacer innovación educativa", advierte.

Además de estar supervisada por las universidades públicas, las universidades privada tampoco tienen autonomía para escoger su planta docente, afirma.

"No te permite ni tener autonomía ni probar cosas diferentes, mientras la sociedad reclama un cambio en la educación superior en Panamá", indicó.

Angarita reitera que es la universidad privada la que puede hace los cambios más rápido porque su estructura financiera y tecnológica se lo permite, en comparación con los procedimientos complejos de la pública. "Las universidades privadas podrían convertirse en el piloto para que la pública lo pueda hacer más rápido. La pública tiene mucho menos posibilidad de fallar", concluye.

Hasta el 2019, la población estudiantil en la universidad particular era de unos 69 mil estudiantes aproximadamente.

