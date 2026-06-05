Gobierno supervisa avances del alcantarillado sanitario en David Chiriquí

El Ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto al director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, encabezaron este viernes una visita técnica al proyecto de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de David, una obra estratégica reactivada por instrucción del presidente José Raúl Mulino.

En el transcurso del recorrido, las autoridades inspeccionaron los Grupos de Obras 1 y 2, que registran avances físicos de 53% y 38%, respectivamente, y sostuvieron una reunión con la Junta Técnica de Chiriquí y representantes de la empresa contratista SUEZ International S.A.S., encargada de la ejecución.

Asimismo, participaron en el recorrido la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría; el presidente del Consejo Provincial, Guillermo Álvarez; el alcalde de David, Joaquín de León, y directivos de la empresa SUEZ, quienes recibieron detalles sobre el estado actual de los trabajos.

Por otra parte, el proyecto beneficiará directamente a más de 56 mil habitantes de David y comunidades aledañas mediante la construcción de una moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, tres estaciones de bombeo, más de 8,500 conexiones intradomiciliarias, 23 kilómetros de colectoras sanitarias y 110 kilómetros de redes secundarias.

Además, la iniciativa contempla cinco años de operación y mantenimiento del sistema, garantizando su sostenibilidad una vez concluidas las obras. El ministro Orillac subrayó que se trata de un proyecto estratégico bajo seguimiento permanente del Gobierno Nacional.

De igual manera, el director del IDAAN reiteró el compromiso institucional de impulsar la obra con transparencia y coordinación interinstitucional, destacando que la infraestructura sanitaria será clave para atender el crecimiento urbano y las necesidades futuras de la capital chiricana.

En este sentido, se informó que la obra incluirá una colectora complementaria que permitirá incorporar al sistema instalaciones de alto impacto social como el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía y la Universidad Autónoma de Chiriquí, ampliando los beneficios del proyecto.

Por tal motivo, los diferentes trabajos avanzan en la construcción de redes secundarias, colectoras sanitarias, conexiones intradomiciliarias, estaciones de bombeo y componentes de la planta de tratamiento, infraestructura que permitirá recolectar, transportar, tratar y disponer de manera adecuada las aguas residuales generadas en la ciudad.

Después de incorporar el sistema, contribuirá a reducir la contaminación de ríos y quebradas, también a disminuir riesgos para la salud pública y fortalecer la protección de los recursos hídricos de la provincia.

El ministro Orillac y las autoridades también sostuvieron una reunión con miembros de la Junta Técnica de Chiriquí, en la que se hizo un reporte sobre los avances que ha alcanzado el Idaan y el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades) para mejorar la red de agua potable en la provincia.