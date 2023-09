Gremios de la salud declaran paro nacional de 48 horas

Gremios de la salud convocaron a un paro nacional, de 48 horas, de todos los servicios sanitarios a partir de mañana jueves a las 7:00 a.m.

La medida es debido a que no cuentan con insumos ni equipos para atender a los pacientes, además por el desabastecimiento de medicamentos.

Fernando Castañeda, de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la CSS (Amoacss) dijo que el tiempo que se le dio a las autoridades para evitar una medida de fuerza se ha vencido.

Castañeda manifestó que se van a suspender la cirugías selectivas y sólo van a atender las urgencias o las que están programadas para pacientes con cáncer, por lo que hizo un llamado a la población para que evite ir a las consultas médicas.

El vocero de la Amoacss indicó que no pueden ser cómplices de que no haya medicinas, reactivos de laboratorios, los equipos dañados y sigan como si no está pasando nada.

“Es inmoral y nosotros como médicos sentimos la responsabilidad de hacer un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional y a las autoridades de que tienen que tomar medidas urgentes y progresivas con respecto al nuevo presupuesto”, agregó.

Sostuvo que es necesario que el país entienda que están protegiendo y defendiendo la salud del pueblo panameño.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) lamentaron el llamado a medidas de fuerza anunciadas por algunos voceros de trabajadores de la salud.

Exhortaron a desarrollar un programa de reuniones entre las partes para continuar evaluando la realidad de las instituciones de cara a las propuestas presentadas.

Ambas instituciones reiteraron el llamado al diálogo serio y responsable para encontrar fórmulas de entendimiento que puedan satisfacer las pretensiones gremiales sin menoscabar los derechos de los usuarios de los servicios de salud.

De igual manera, señalaron que en el área de la salud, la vida y la atención de los pacientes es lo más importante y que son quienes resultan afectados y perjudicados en todo movimiento de esta naturaleza.

