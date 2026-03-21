¡Horror! Dejan los cuerpos de dos mujeres en plena vía de Chivo Chivo; van tres féminas asesinadas este mes

Los cuerpos de dos mujeres fueron encontrados anoche en la vía que va de Kuna Nega hacia Chivo Chivo, entre Santa Librada Rural y Villa Cárdenas.

De acuerdo con información extraoficial, el hallazgo se dio en torno a las 11:00 p.m., cuando unidades uniformadas llegaron al sitio y confirmaron que ambas estaban tendidas sobre el pavimento.

Trascendió que una de las víctimas había sido dejada en el medio de la calle, mientras que la otra fue ubicada de cabeza en una cuneta a un costado de la vía.

Una de las mujeres era de tez trigueña y contextura delgada, vestía suéter verde y pantalón corto negro. Presentaba una herida en la quijada y un impacto de bala en la muñeca izquierda. A un costado del cuerpo fue ubicada una ojiva de bala, como parte de la escena.

La segunda mujer, también de contextura delgada, llevaba abrigo azul oscuro y pantalón corto a rayas. Tenía hematomas en el cuerpo. Ambas mantenían pulseras en sus extremidades.

El área donde ocurrió el hecho es apartada y rodeada de zona boscosa. Se pudo conocer que las víctimas no eran del sector.

En marzo, tres mujeres han sido asesinados en hechos de sicariato en distintos puntos de la capital.

El 7 de marzo, sicarios en moto asesinaron a tiros a una mujer cuando transitaba por la Avenida Centenatio de Costa del Este, en un vehiculo 4x4 de lujo.